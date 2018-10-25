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Общество | Вадим Супиков помог восстановить пешеходный мост в частном секторе

25.10.2018|15:01
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В общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова с коллективным заявлением от жителей микрорайона Нахаловка обратился Анатолий Мухаев.

Жители частного сектора просили помочь с ремонтом пешеходного моста, расположенного на перекрестке улиц Черкасова и Орджоникидзе. С 1970 года мост не ремонтировали, и из-за неудовлетворительного состояния проход по нему стал опасен для людей, говорилось в обращении.

Депутат оперативно откликнулся на просьбу. После выезда на место и общения с жителями был определен объем необходимых работ.

На депутатский запрос администрация Пензы сообщила, что мост не числится в перечне муниципального имущества, поэтому отремонтировать его за счет городского бюджета невозможно. Вадим Супиков принял решение выполнить наказ избирателей собственными силами. Были приобретены строительные материалы и проведен ремонт моста.

Жители 2-го проезда Чернышевского, улиц Черкасова, Орджоникидзе, Чернышевского, Пересечной, Столярной выразили признательность руководителю фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадиму Супикову за помощь и чуткое отношение к проблемам избирателей.

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