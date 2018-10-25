Пензенская транспортная прокуратура выявила в регионе нарушения законодательства при перевозке по железной дороге зерна и продуктов его переработки.
Во время проверки качества технического обслуживания и эксплуатации зерновозов выяснилось, что вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам под погрузку продукции подавались вагоны, не очищенные от ранее доставленных грузов.
Также в пунктах отгрузки нарушался порядок обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта при содержании путей общего пользования ОАО «РЖД» и необщего пользования, принадлежащих ООО «Пачелмское хозяйство».
В итоге руководству шести организаций были внесены представления, материалы проверки направили в контрольно-надзорные органы для принятия мер административного воздействия.
Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, реальное устранение нарушений закона находится на контроле.
Это обычное явление, удивляться здесь нечему! Я бы удивился если бы насыпали зерно в чистые вагоны.