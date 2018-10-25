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Общество | В Пензенской области зерно насыпали в не очищенные от прежнего груза вагоны

25.10.2018|12:41
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Пензенская транспортная прокуратура выявила в регионе нарушения законодательства при перевозке по железной дороге зерна и продуктов его переработки.

Во время проверки качества технического обслуживания и эксплуатации зерновозов выяснилось, что вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам под погрузку продукции подавались вагоны, не очищенные от ранее доставленных грузов.

Также в пунктах отгрузки нарушался порядок обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта при содержании путей общего пользования ОАО «РЖД» и необщего пользования, принадлежащих ООО «Пачелмское хозяйство».

В итоге руководству шести организаций были внесены представления, материалы проверки направили в контрольно-надзорные органы для принятия мер административного воздействия.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, реальное устранение нарушений закона находится на контроле.

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Гость|25.10.2018 14:14|

Это обычное явление, удивляться здесь нечему! Я бы удивился если бы насыпали зерно в чистые вагоны.

Гость|25.10.2018 14:31|

Нам изначально готовят бутерброд

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