25.10.2018 | 12:41

Пензенская транспортная прокуратура выявила в регионе нарушения законодательства при перевозке по железной дороге зерна и продуктов его переработки.

Во время проверки качества технического обслуживания и эксплуатации зерновозов выяснилось, что вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам под погрузку продукции подавались вагоны, не очищенные от ранее доставленных грузов.

Также в пунктах отгрузки нарушался порядок обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта при содержании путей общего пользования ОАО «РЖД» и необщего пользования, принадлежащих ООО «Пачелмское хозяйство».

В итоге руководству шести организаций были внесены представления, материалы проверки направили в контрольно-надзорные органы для принятия мер административного воздействия.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, реальное устранение нарушений закона находится на контроле.