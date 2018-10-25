25.10.2018 | 16:21

На проспекте Строителей в Пензе из-за неотложных ремонтных работ на тепломагистрали № 35 временно изменятся схемы движения транспорта. Речь идет об участке дороги в районе универсама № 175.

С 21:00 25 октября до 6:00 26-го автобусы большого и малого класса № 4, 6, 33, 39, 54, 55, 82с и 99 с пр. Строителей поедут по улицам Стасова, Рахманинова, Тернопольской, затем будут выезжать на проспект и следовать далее по своему обычному маршруту.

Автобусы № 16, 18, 70, 77, 80 и 81 с проспекта Строителей через улицы Стасова, Рахманинова и Тернопольскую будут направляться на проспект Победы и далее по маршрутам, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.