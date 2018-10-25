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Общество | В Арбекове из-за ремонта теплотрассы изменят схемы движения транспорта

25.10.2018|16:21
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На проспекте Строителей в Пензе из-за неотложных ремонтных работ на тепломагистрали № 35 временно изменятся схемы движения транспорта. Речь идет об участке дороги в районе универсама № 175.

С 21:00 25 октября до 6:00 26-го автобусы большого и малого класса № 4, 6, 33, 39, 54, 55, 82с и 99 с пр. Строителей поедут по улицам Стасова, Рахманинова, Тернопольской, затем будут выезжать на проспект и следовать далее по своему обычному маршруту.

Автобусы № 16, 18, 70, 77, 80 и 81 с проспекта Строителей через улицы Стасова, Рахманинова и Тернопольскую будут направляться на проспект Победы и далее по маршрутам, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|25.10.2018 16:30|

В АрбековО, фас!!!

Гость|25.10.2018 16:49|

penzainform.ru писал(a):

С 21:00 25 октября до 6:00 26-го автобусы большого и малого класса
Вы угараете? Их в это время нет на маршруте. Они ещё спят.

Гость|25.10.2018 16:53|

да после 21-00 уж не ходит ничего. 66 70 уже после 7 разъезжаются

Гость|25.10.2018 17:01|

Ну а последняя дежурная маршрутка должна знать где это всё объезжать.

Гость|25.10.2018 17:02|

Вот посмотрите, одним днём всё не закончится! Копаться, бултыхаться, ещё неделю будут. Привыкнуть к новой схеме успеете ещё.

Гость|25.10.2018 17:23|

Т.е. получается перекопают всё 6 полос (3+3) проспекта Строителей!?Вот вам и новый 2-х слойный асфальт на проспекте!!

Имя: Гость
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