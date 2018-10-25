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Общество | Любителей форелевой рыбалки в «Куваке» ждет богатый улов

25.10.2018|15:53
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В торговом доме «Кувака» стартовал осенний сезон форелевой рыбалки. Гостей ждет богатый улов радужной форели, осетра, калиброванного карпа.

Реализация проекта «Кувакская рыбалка» началась в 2013 году, когда несколько тонн форели, откормленной на территории «Куваки», прекрасно обжились в местном пруду. Организаторы проекта ставили цель: форель, эту царскую рыбу, должен поймать каждый желающий без особого труда.

Поэтому вскоре пруд пополнился новыми обитателями - особями крупной форели весом более полутора килограммов, осетра весом 2-3 кг, американского сома и карпа от 3 до 5 кг.

Клев на пруду «Куваки» гарантирован и утром, и в обед, и вечером. Специалисты постоянно следят за количеством рыбы в водоеме и пополняют потенциальный улов не мальком, а уже выращенной крупной рыбой. Для ловли форели требуется только удочка для блеснения и катушка с леской толщиной не менее 0,3 мм. При необходимости снасти для рыбной ловли предоставляются в аренду.

Вокруг пруда расположены удобные мостики, а у каждой точки ловли есть столики. По желанию рыбаков для них могут как приготовить на мангале рыбу горячего копчения с нежной и сочной мякотью, так и закоптить форель и карпа холодным способом - в этом виде они вкусны, питательны и очень полезны.

Торговый дом «Кувака» расположен по адресу: Каменский район, село Кувака, ул. Овражная, 1. Контактный телефон (8-8412) 220-567.

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