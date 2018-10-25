Родители зареченских школьников получают сообщения о якобы изнасилованном в закрытом городе мальчике и о мужчине, который пытается увести детей в безлюдные места. Информация распространяется в чатах тех, кто пользуется мессенджерами Viber и WhatsApp.
Портал «Город Z» обратился за официальным комментарием к начальнику МО МВД по ЗАТО Заречный Анатолию Еремееву.
«Ответственно заявляю: ни одного сообщения о насильственных действиях сексуального характера, об изнасиловании, тем более в отношении несовершеннолетних, к нам не поступало», - сообщил Анатолий Еремеев.
Полицейские изучают сообщения, отрабатывают цепочку их распространения и выясняют, откуда взялись подобные слухи.
Анатолий Еремеев подчеркнул, что в Заречном зафиксирован самый низкий уровень преступности как по Пензенской области, так и по России среди всех закрытых городов.
«Несмотря на такой показатель, зареченцам не стоит терять бдительности. Взрослые обязательно должны разъяснить детям правила безопасного поведения на улице, особенно в темное время суток, и при любой возможности лично встречать и провожать ребенка до дома», - предупреждает «Город Z».
Всё может быть, поэтому бдительность терять не нужно. Все эти педофилы и прочая нечисть "работают"скрытно и осторожно. Нет заявления в полицию, не означает несуществование педофила.В Крыму тоже после присоединения стало тихо, хорошо и спокойно, пенсии большие стали, а потом вдруг в техникуме 20 трупов подростков и куча раненых.