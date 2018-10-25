25.10.2018 | 09:52

Родители зареченских школьников получают сообщения о якобы изнасилованном в закрытом городе мальчике и о мужчине, который пытается увести детей в безлюдные места. Информация распространяется в чатах тех, кто пользуется мессенджерами Viber и WhatsApp.

Портал «Город Z» обратился за официальным комментарием к начальнику МО МВД по ЗАТО Заречный Анатолию Еремееву.

«Ответственно заявляю: ни одного сообщения о насильственных действиях сексуального характера, об изнасиловании, тем более в отношении несовершеннолетних, к нам не поступало», - сообщил Анатолий Еремеев.

Полицейские изучают сообщения, отрабатывают цепочку их распространения и выясняют, откуда взялись подобные слухи.

Анатолий Еремеев подчеркнул, что в Заречном зафиксирован самый низкий уровень преступности как по Пензенской области, так и по России среди всех закрытых городов.

«Несмотря на такой показатель, зареченцам не стоит терять бдительности. Взрослые обязательно должны разъяснить детям правила безопасного поведения на улице, особенно в темное время суток, и при любой возможности лично встречать и провожать ребенка до дома», - предупреждает «Город Z».