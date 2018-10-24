24.10.2018 | 18:38

Культурных людей на Пензенских дорогах должно стать больше благодаря федеральной кампании, которая стартовала в Сурском крае.

В течение нескольких дней на территории Пензенской области проводятся массовые информационно-просветительские акции, основные цели которых - детская безопасность и изучение правил дорожного движения, причем не только водителями, но и пешеходами.

В Доме молодежи прошла специальная конференция, на которой собрались сотрудники регионального ГИБДД, представители различных министерств и ведомств, а также специалисты из Москвы.

«Просто вдумайтесь в цифры: ежегодно на дорогах России гибнет 19 тысяч человек. А если мы посмотрим на общую географию по стране, по количеству городов свыше 50 тысяч (их всего 250 или около того)? То есть на самом деле не очень большое количество, но по факту за два года мы теряем такой город», - сообщил директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников (г. Москва).

Несмотря на столь пугающие показатели, специалисты отмечают, что количество жертв автокатастроф по сравнению с тем, что было 10 лет назад, снизилось почти в два раза, в том числе в Пензенском регионе.

«За девять месяцев 2018 года, если брать основные показатели происшествий - количество ДТП, количество погибших, количество раненых, - то они сократились соответственно на шесть, восемь и девять процентов», - отметил зам. начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.