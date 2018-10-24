24.10.2018 | 17:13

В молодежном центре «Юность» молодежь наставляли на путь истинный - учили первокурсников учреждений профессионального образования противостоять негативным зависимостям. Сказать «нет» вредным привычкам оказалось не так уж и сложно.

«Алкоголь вредит здоровью, влияет на печень, убивает клетки головного мозга, нервы», - пояснил участник акции «Первокурсник» Александр Соколов.

Мероприятие было поделено на блоки. На станциях ребят учили решать нестандартные задачи, преодолевать психофизическое напряжение, уметь взаимодействовать друг с другом.

«Они будут разыгрывать ситуации, в которых сами будут на примерах разбирать различные положения и понимать, что маргинальное поведение негативно сказывается на их дальнейшей студенческой жизни», - отметила специалист молодежного центра «Юность» Полина Горохова.

В акции приняли участие ребята из пяти учреждений профессионального образования.