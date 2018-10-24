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Общество | В молодежном центре «Юность» прошла акция против вредных привычек

24.10.2018|17:13
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В молодежном центре «Юность» молодежь наставляли на путь истинный - учили первокурсников учреждений профессионального образования противостоять негативным зависимостям. Сказать «нет» вредным привычкам оказалось не так уж и сложно.

«Алкоголь вредит здоровью, влияет на печень, убивает клетки головного мозга, нервы», - пояснил участник акции «Первокурсник» Александр Соколов.

Мероприятие было поделено на блоки. На станциях ребят учили решать нестандартные задачи, преодолевать психофизическое напряжение, уметь взаимодействовать друг с другом.

«Они будут разыгрывать ситуации, в которых сами будут на примерах разбирать различные положения и понимать, что маргинальное поведение негативно сказывается на их дальнейшей студенческой жизни», - отметила специалист молодежного центра «Юность» Полина Горохова.

В акции приняли участие ребята из пяти учреждений профессионального образования.

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Гость|24.10.2018 18:49|

Вот у нас до этого был прокурор,

вот это мужичище! Наш человек.

Бывало, с полведра,

через край, до дна,

а потом еще лекции в клубе

читает о вреде алкоголизма

и культуре сексуальных

отношений в сельской местности.

Гость|24.10.2018 18:58|

Дьявольская "триада": алкоголь, сигареты, онанизм. Гарантированно И КАЖДОГО делают сумасшедшим разваливающимся больным и 100%-ым наследником невыносимых адских мучений, которые не закончатся никогда.

Ну, вместе с этой "триадой" дьявола и вся куча остальных грехов. Достаточно лишь одного пункта из трёх чтоб гарантированно себя приговорить. БУДЕТ ТОЧНО НЕ СМЕШНО, и похлеще любого мрака и болей.

Молодёжь будьте светлыми и разумными, старшие и старики - осветляйтесь и ЛОМАЙТЕ СЕБЯ разумно с Божьей Помощью, Вам большинству ещё НЕ ПОЗДНО!

"...Кто любит — тот любим, Кто светел — тот и свят..."(БГ"Город золотой").

Гость|24.10.2018 19:48|

Чел, Гребеньщиков, не очень удачный пример здорового образа жизни.

Гость|24.10.2018 20:02|

Чел, Гребеньщиков, не очень удачный пример здорового образа жизни.

---

Авторство слов обязанность указывать.

Ну пусть пудет первоисточник от которого многие импровизировали:

Франческо да Милано (1497–1543). "Город золотой" его творение, а импровизации("игра" слов у многих).

Имя: Гость
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