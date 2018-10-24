В молодежном центре «Юность» молодежь наставляли на путь истинный - учили первокурсников учреждений профессионального образования противостоять негативным зависимостям. Сказать «нет» вредным привычкам оказалось не так уж и сложно.
«Алкоголь вредит здоровью, влияет на печень, убивает клетки головного мозга, нервы», - пояснил участник акции «Первокурсник» Александр Соколов.
Мероприятие было поделено на блоки. На станциях ребят учили решать нестандартные задачи, преодолевать психофизическое напряжение, уметь взаимодействовать друг с другом.
«Они будут разыгрывать ситуации, в которых сами будут на примерах разбирать различные положения и понимать, что маргинальное поведение негативно сказывается на их дальнейшей студенческой жизни», - отметила специалист молодежного центра «Юность» Полина Горохова.
В акции приняли участие ребята из пяти учреждений профессионального образования.
Вот у нас до этого был прокурор,
вот это мужичище! Наш человек.
Бывало, с полведра,
через край, до дна,
а потом еще лекции в клубе
читает о вреде алкоголизма
и культуре сексуальных
отношений в сельской местности.