24.10.2018 | 14:53

В Пензе 78 осужденных, работающих в швейном цехе исправительной колонии № 4, приступили к производству разнообразной спецодежды.

Учреждение заключило контракт с ООО «Профзащита» на сумму более одного миллиона рублей. До конца следующего года заключенным предстоит изготовить полукомбинезоны и куртки, а также зимнюю спецодежду, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

«Швейный цех нашего учреждения в полном объеме оснащен всем необходимым оборудованием», - заверил начальник центра трудовой адаптации Сергей Ворыпаев.

Аналогичный заказ получила и колония № 8. Там шьют спецодежду для строителей и сотрудников дорожных служб, трудящихся в регионе. За свою работу 110 осужденных получают зарплату и из этих средств могут возмещать исковые задолженности.