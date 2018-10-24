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Общество | В колонии № 4 осужденные изготовят спецодежду на миллион рублей

24.10.2018|14:53
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В Пензе 78 осужденных, работающих в швейном цехе исправительной колонии № 4, приступили к производству разнообразной спецодежды.

Учреждение заключило контракт с ООО «Профзащита» на сумму более одного миллиона рублей. До конца следующего года заключенным предстоит изготовить полукомбинезоны и куртки, а также зимнюю спецодежду, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

«Швейный цех нашего учреждения в полном объеме оснащен всем необходимым оборудованием», - заверил начальник центра трудовой адаптации Сергей Ворыпаев.

Аналогичный заказ получила и колония № 8. Там шьют спецодежду для строителей и сотрудников дорожных служб, трудящихся в регионе. За свою работу 110 осужденных получают зарплату и из этих средств могут возмещать исковые задолженности.

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