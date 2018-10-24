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Общество | Специалисты установят причину разрушения новостроек в Заре

24.10.2018|15:10
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С чем только ни сравнивают свой дом люди, чтобы обратить внимание чиновников и экспертов на пятиэтажку в Заре. Но о проблемах в строении на улице Новоселов, 110, буквально кричат сквозные трещины. Они не единственный бич здания - в квартирах и с вентиляцией не все в порядке.

О том, что дальше делать с домом, говорили на собрании.

«Понимая проект этого дома, имея даже такое колоссальное количество трещин, мы не можем сказать, что этот дом аварийный», - заявил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Представители администрации города объяснили жильцам, что необходимо дать объективное заключение, обследовать каждую квартиру и определить, какие виды работ необходимо выполнить, чтобы трещины и дальше не расползались.

«В октябре гардину стала вешать, сын приехал, я говорю: «Ой, обои порвались!» - «Мам, какие обои? Это трещина». Вот какая она была. Потом, в этом году, она уже стала от потолка до середины комнаты. Теперь она длиннее не становится, но она идет внахлест, дом уходит, там опускается второй этаж», - пожаловалась жительница дома.

Эксперты из строительного университета посмотрели восемь первых домов, построенных в Заре по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Больше всего дефектов в доме № 110.

В ближайшее время специалисты собираются провести изучение грунта. Фундамент уже обследовали и серьезных недостатков не обнаружили. Рассматривают и другие причины, почему дом трещит по швам.

«Продольные стены нагружены, на них опираются плиты перекрытия. Торцевые, поперечные стены не нагружены. В результате получается, что когда давит на продольные стены, то происходит искажение плоскости и как бы откалывает», - объяснил заведующий кафедрой ПГУАС Николай Ласьков.

Только после того как будет выполнен ряд обследований и установят точную причину разрушений, можно будет говорить о возможности проведения ремонта в доме, который сдан всего два года назад.

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Гость|24.10.2018 18:48|

penzainform.ru писал(a):

обследований и установят точную причину разрушений, можно будет говорить о возможности проведения ремонта в доме,
Ух ты славные домики крупнощелевые.

Гость|24.10.2018 18:49|

Надо меньше жульничать и воровать. Иначе так и дальше всё будет.

Гость|24.10.2018 18:53|

Искажение плоскости, не надо ляля дядя.

Гость|24.10.2018 18:55|

Немного подшаманить и живите молча.

Гость|24.10.2018 19:01|

А кто вам сказал, что вас, ребята, подставили? Вас КИ-НУ-ЛИ! Как лохов последних, как школьников. Жмурки (фильм,2005)

Гость|24.10.2018 19:02|

А когда виновных в этом установят и накажут?

Гость|24.10.2018 19:03|

Едриня увиноватма,чо уж.

Гость|24.10.2018 19:06|

А в том и прикол, что виновных нет.

Гость|24.10.2018 19:07|

А дядя точно эксперт? Я понимаю, он заведующий кафедрой, но всякое бывает. Он в строительном-то учился или сразу кафедру возглавил? Если учился - сопромат ему автоматом в зачетку ставили, видимо, за какие-нибудь заслуги. Скажи такую фразу студент на экзамене, получил бы двойку сразу. Давайте я вам без обследования скажу, что сэкономили на экспертизе, когда проект делали, а затем на фундаменте.

Гость|24.10.2018 19:17|

Это дело рук того,кого из под домашнего ареста выпустили.

Гость|24.10.2018 19:21|

Не это просто строительный брак.

Гость|24.10.2018 19:25|

МНОГО БУДЕТ ТРУПОВ,ЕСЛИ ДОМ ЗАВАЛИТСЯ НОЧЬЮ.

Гость|24.10.2018 19:28|

Не ССЫ, не развалится.

Гость|24.10.2018 19:28|

penzainform.ru писал(a):

«Продольные стены нагружены, на них опираются плиты перекрытия. Торцевые, поперечные стены не нагружены. В результате получается, что когда давит на продольные стены, то происходит искажение плоскости и как бы откалывает», - объяснил заведующий кафедрой ПГУАС Николай Ласьков.
он точно зав. кафедрой строительной академии?

Гость|24.10.2018 19:30|

Специалисты установят причину разрушения новостроек в Заре

мы и без специалистов знаем как зовут эту Причину.

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