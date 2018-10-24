Специалисты установят причину разрушения новостроек в Заре

24.10.2018 | 15:10

С чем только ни сравнивают свой дом люди, чтобы обратить внимание чиновников и экспертов на пятиэтажку в Заре. Но о проблемах в строении на улице Новоселов, 110, буквально кричат сквозные трещины. Они не единственный бич здания - в квартирах и с вентиляцией не все в порядке.

О том, что дальше делать с домом, говорили на собрании.

«Понимая проект этого дома, имея даже такое колоссальное количество трещин, мы не можем сказать, что этот дом аварийный», - заявил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Представители администрации города объяснили жильцам, что необходимо дать объективное заключение, обследовать каждую квартиру и определить, какие виды работ необходимо выполнить, чтобы трещины и дальше не расползались.

«В октябре гардину стала вешать, сын приехал, я говорю: «Ой, обои порвались!» - «Мам, какие обои? Это трещина». Вот какая она была. Потом, в этом году, она уже стала от потолка до середины комнаты. Теперь она длиннее не становится, но она идет внахлест, дом уходит, там опускается второй этаж», - пожаловалась жительница дома.

Эксперты из строительного университета посмотрели восемь первых домов, построенных в Заре по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Больше всего дефектов в доме № 110.

В ближайшее время специалисты собираются провести изучение грунта. Фундамент уже обследовали и серьезных недостатков не обнаружили. Рассматривают и другие причины, почему дом трещит по швам.

«Продольные стены нагружены, на них опираются плиты перекрытия. Торцевые, поперечные стены не нагружены. В результате получается, что когда давит на продольные стены, то происходит искажение плоскости и как бы откалывает», - объяснил заведующий кафедрой ПГУАС Николай Ласьков.

Только после того как будет выполнен ряд обследований и установят точную причину разрушений, можно будет говорить о возможности проведения ремонта в доме, который сдан всего два года назад.