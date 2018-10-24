24.10.2018 | 10:57

В понедельник, 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом, состоится прямая линия с главным внештатным неврологом Минздрава Пензенской области Алексеем Булановым.

Желающие получат возможность спросить обо всем, что их интересует по данной теме, с 10:00 до 11:00 по телефону 59-17-20.

Вопросы могут касаться профилактики сосудистых катастроф, признаков инсульта, лечения и реабилитации после перенесенного удара.

«Большую ошибку совершают те, кто считает, что профилактика инсульта необходима лишь в пожилом возрасте. В последние годы патология заметно помолодела. Она перестала быть редкостью у мужчин 35-40 лет и женщин репродуктивного возраста. Под влиянием негативных факторов удар может случиться и в совсем молодом возрасте», - предупредил Алексей Буланов.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили о простых правилах, соблюдение которых позволит избежать инсульта: следить за своим весом, контролировать уровень артериального давления, полностью отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни.