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Общество | Пензенцы смогут задать вопросы главному неврологу области

24.10.2018|10:57
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В понедельник, 29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом, состоится прямая линия с главным внештатным неврологом Минздрава Пензенской области Алексеем Булановым.

Желающие получат возможность спросить обо всем, что их интересует по данной теме, с 10:00 до 11:00 по телефону 59-17-20.

Вопросы могут касаться профилактики сосудистых катастроф, признаков инсульта, лечения и реабилитации после перенесенного удара.

«Большую ошибку совершают те, кто считает, что профилактика инсульта необходима лишь в пожилом возрасте. В последние годы патология заметно помолодела. Она перестала быть редкостью у мужчин 35-40 лет и женщин репродуктивного возраста. Под влиянием негативных факторов удар может случиться и в совсем молодом возрасте», - предупредил Алексей Буланов.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили о простых правилах, соблюдение которых позволит избежать инсульта: следить за своим весом, контролировать уровень артериального давления, полностью отказаться от вредных привычек и вести активный образ жизни.

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Гость|24.10.2018 11:21|

плохая привычка кушать магазинные привозные продукты

Гость|24.10.2018 11:21|

какая забота

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