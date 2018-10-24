Пока на перекрестке не появятся дорожные знаки, автомобилисты так и будут каждый по своему усмотрению объезжать островок безопасности. Одни сразу сворачивают направо с Попова на Ленинградскую, другие огибают появившийся треугольник.
Недоумевают, зачем сделали эту площадку, и пешеходы.
«Отчего безопасность-то? Вот пешеходный переход, мы тут останавливались всегда, проходили. А про это мы сначала подумали, может быть, это для машин стоянка, но вообще-то непохоже, конечно», - рассказала пенсионерка.
Водители еще не успели привыкнуть к новшествам на дороге, ведь улицу Попова для движения открыли всего несколько дней назад. Капитальный ремонт шел почти два месяца.
«Давно пора уже заняться дорогами. В общем, приятно ездить. Можно было бы, конечно, пошире, и парковки облагородить тоже бы надо, этого не хватает. А так, в целом, конечно, лучше, чем было», - отметил водитель.
«Особенно хорошо сделали карманы, можно стоять. Можно было бы еще немножко расширить», - рассудил мужчина.
Со стороны парка у дороги установили дополнительные световые опоры, а вдоль жилых домов выложили тротуар плиткой. Пешеходы не уверены, что она долго продержится.
«Сами знаете, зимой гололед и заставляют рубить ломами. По этим плиточкам ломом три раза стукнешь, и они все полетят одна за другой. Вот наше мнение. А сейчас хорошо, красиво», - пояснила горожанка.
«Провести инструктаж с дворниками и минимизировать возможность применения каких-либо инструментов в ходе зимней уборки, которые могут повредить плитки. Это прежде всего ломы», - предложил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.
Водителям тракторов, которые зимой очищают дороги от снега, необходимо будет проявить предельную аккуратность, чтобы не разбить новый бордюрный камень.
Местное быдло население негодует. Негде стало кидать их жоповозки