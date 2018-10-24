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Общество | На Западной Поляне появился островок безопасности

24.10.2018|15:35
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Пока на перекрестке не появятся дорожные знаки, автомобилисты так и будут каждый по своему усмотрению объезжать островок безопасности. Одни сразу сворачивают направо с Попова на Ленинградскую, другие огибают появившийся треугольник.

Недоумевают, зачем сделали эту площадку, и пешеходы.

«Отчего безопасность-то? Вот пешеходный переход, мы тут останавливались всегда, проходили. А про это мы сначала подумали, может быть, это для машин стоянка, но вообще-то непохоже, конечно», - рассказала пенсионерка.

Водители еще не успели привыкнуть к новшествам на дороге, ведь улицу Попова для движения открыли всего несколько дней назад. Капитальный ремонт шел почти два месяца.

«Давно пора уже заняться дорогами. В общем, приятно ездить. Можно было бы, конечно, пошире, и парковки облагородить тоже бы надо, этого не хватает. А так, в целом, конечно, лучше, чем было», - отметил водитель.

«Особенно хорошо сделали карманы, можно стоять. Можно было бы еще немножко расширить», - рассудил мужчина.

Со стороны парка у дороги установили дополнительные световые опоры, а вдоль жилых домов выложили тротуар плиткой. Пешеходы не уверены, что она долго продержится.

«Сами знаете, зимой гололед и заставляют рубить ломами. По этим плиточкам ломом три раза стукнешь, и они все полетят одна за другой. Вот наше мнение. А сейчас хорошо, красиво», - пояснила горожанка.

«Провести инструктаж с дворниками и минимизировать возможность применения каких-либо инструментов в ходе зимней уборки, которые могут повредить плитки. Это прежде всего ломы», - предложил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Водителям тракторов, которые зимой очищают дороги от снега, необходимо будет проявить предельную аккуратность, чтобы не разбить новый бордюрный камень.

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Гость|24.10.2018 19:01|

Местное быдло население негодует. Негде стало кидать их жоповозки

Гость|24.10.2018 19:12|

penzainform.ru писал(a):

«Провести инструктаж с дворниками и минимизировать возможность применения каких-либо инструментов в ходе зимней уборки, которые могут повредить плитки. Это прежде всего ломы», - предложил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.
Молодец, Олегыч! Так держать!

Гость|24.10.2018 19:14|

penzainform.ru писал(a):

и минимизировать возможность применения каких-либо инструментов в ходе зимней уборки
Это как? Инвентарь не выдавать?

Гость|24.10.2018 19:16|

А кто это там пристроил на стоянку авто в конце свеженакладенной Взлётной полосы? На последнем фото?

И ни гашишников тебе, ни знаков.. Главное - Бордюр Покладен!

Гость|24.10.2018 19:17|

penzainform.ru писал(a):

Водителям тракторов, которые зимой очищают дороги от снега, необходимо будет проявить предельную аккуратность, чтобы не разбить новый бордюрный камень.
Так и будет! Адназначна!

Гость|24.10.2018 19:32|

А нужен ли был этот островок? Добавлен ещё один дорожный знак помимо светофора. Налицо усложнение правил проезда перекрёстка.

Гость|24.10.2018 20:07|

островок-бред

Имя: Гость
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