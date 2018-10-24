24.10.2018 | 15:35

Пока на перекрестке не появятся дорожные знаки, автомобилисты так и будут каждый по своему усмотрению объезжать островок безопасности. Одни сразу сворачивают направо с Попова на Ленинградскую, другие огибают появившийся треугольник.

Недоумевают, зачем сделали эту площадку, и пешеходы.

«Отчего безопасность-то? Вот пешеходный переход, мы тут останавливались всегда, проходили. А про это мы сначала подумали, может быть, это для машин стоянка, но вообще-то непохоже, конечно», - рассказала пенсионерка.

Водители еще не успели привыкнуть к новшествам на дороге, ведь улицу Попова для движения открыли всего несколько дней назад. Капитальный ремонт шел почти два месяца.

«Давно пора уже заняться дорогами. В общем, приятно ездить. Можно было бы, конечно, пошире, и парковки облагородить тоже бы надо, этого не хватает. А так, в целом, конечно, лучше, чем было», - отметил водитель.

«Особенно хорошо сделали карманы, можно стоять. Можно было бы еще немножко расширить», - рассудил мужчина.

Со стороны парка у дороги установили дополнительные световые опоры, а вдоль жилых домов выложили тротуар плиткой. Пешеходы не уверены, что она долго продержится.

«Сами знаете, зимой гололед и заставляют рубить ломами. По этим плиточкам ломом три раза стукнешь, и они все полетят одна за другой. Вот наше мнение. А сейчас хорошо, красиво», - пояснила горожанка.

«Провести инструктаж с дворниками и минимизировать возможность применения каких-либо инструментов в ходе зимней уборки, которые могут повредить плитки. Это прежде всего ломы», - предложил заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Водителям тракторов, которые зимой очищают дороги от снега, необходимо будет проявить предельную аккуратность, чтобы не разбить новый бордюрный камень.