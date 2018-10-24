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Общество | На остановку «Магазин «Гранат» хотят вернуть автобусы № 66 и 82с

24.10.2018|17:27
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В редакцию ИА «ПензаИнформ» обратилась жительница пензенского микрорайона Арбеково Любовь Николаевна.

«Я живу возле магазина «Гранат». Раньше наша остановка была конечной для автобусов № 66 и 82с, но теперь их маршрут продлили соответственно до Запрудного и до гипермаркета «Мега». Мимо «Граната» автобусы проезжают лишь на обратном пути, двигаясь по Ладожской, поэтому приходится делать круг и терять время.

13 октября около 11:30 я и еще одна пассажирка на автобусе № 82с доехали до ТЦ «Мега». Кондуктор начала требовать, чтобы мы оплатили проезд еще раз, так как это теперь их конечная остановка. К ней присоединился и водитель, который тоже стал возмущаться. Но ведь мы не доехали до нужной нам остановки, почему с нас требуют плату второй раз? Раньше таких ситуаций не возникало», - возмутилась пензячка.

Любовь Николаевна задала два вопроса. Первый: должны ли пассажиры оплачивать второй раз проезд, если автобус проезжает мимо их остановки лишь на обратном пути? Второй: может быть, автобусам № 66 и 82с с проспекта Строителей заезжать на остановку «Магазин «Гранат», а потом возвращаться на проспект и продолжать свой путь по нему?

Вот что ответили на вопросы горожанки в Управлении транспорта и связи г. Пензы.

«Конечными остановками маршрутов № 66 и 82с являются «Арбековская застава» и «ТЦ «Мега Пенза» соответственно. Разовый проездной билет действителен только на одну поездку в одном направлении. По прибытии на конечную остановку маршрута пассажиры обязаны освободить салон автобуса или троллейбуса.

В связи с обращениями жителей улицы Ладожской подготовлен проект приказа о внесении изменений в схемы движения автобусов большого класса маршрутов № 66 и 82с путем их движения по указанной улице в прямом и обратном направлениях. В настоящее время проект приказа находится на согласовании в прокуратуре Ленинского района г. Пензы».

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Гость|24.10.2018 18:42|

Конечно нужно вернуть, а то такой огромный микрорайон оставили с двумя маршрутами и те дублируют друг друга. Например, с Проспекта Победы до ост. Гранат не на чем не поедешь. Приходится идти 2 остановки пешком

Имя: Гость
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