24.10.2018 | 18:25

Строительная компания «Термодом» согласно установленному графику продолжает вести все работы, начатые по достройке проблемных домов на улицах Пушкина и 8 Марта в Пензе, в недавнем прошлом законсервированных после банкротства предыдущего застройщика.

По состоянию на 24 октября компания ведет активную деятельность на объектах: на местах работает техника и несколько бригад строителей.

На площадке первой очереди ЖК «Райки», где «Термодом» достраивает три секции многоэтажного дома, трудится несколько десятков человек при постоянном контроле ответственных специалистов компании.

«Происходит насыщение объекта техникой. Установлен башенный кран, вывешены строительные люльки, мы ведем фасадные работы. Полностью проведен ремонт кровли дома на Пушкина, то есть здание подготовлено к зимовке. Все идет в соответствии с графиком», — рассказал главный инженер ООО ПКФ «Термодом» Андрей Пчелинцев.

На отдельных участках дома - например, лестничных переходах - уже началась отделка и декорирование стен. Десятки человек заняты работой в подвале здания, где протягивают трубопроводы для горячего и холодного водоснабжения.

«Сейчас мы сверлим недостающие отверстия для коммуникаций, пробиваем технические каналы. Необходимый материал завезен, рабочие полностью укомплектованы. С того времени как мы зашли на объект, была восстановлена ливневая канализация, сейчас идут работы по отоплению (монтаж труб от котельной до верхних этажей). По графику мы должны восстановить коммуникации первой секции дома до Нового года», - уточнил подрядчик Александр Саксеев.

«Котельную мы запустим к февралю 2019 года. Это тоже прописано в плане, мы его придерживаемся», - добавил мастер ООО ПКФ «Термодом» Андрей Борисов.

Одновременно работы идут и на площадке по достройке ЖК «8 Марта». Там устанавливают пластиковые окна и начинают работы над изоляцией кровли.

«У нас задействовано несколько бригад. В данный момент оконщики полностью закрывают периметр здания, а сверловщики работают над отверстиями для системы отопления», - пояснил мастер ООО ПКФ «Термодом» Динар Султанов.

C октября 2018 года «Термодом» по поручению губернатора Пензенской области достраивает три секции дома на улице Пушкина и многоэтажки на 8 Марта после банкротства предыдущего застройщика - ОАО «Пензастрой».

9 октября работы по достройке первой очереди ЖК «Райки» и ЖК «8 Марта» обсуждались губернатором Иваном Белозерцевым и генеральным директором ООО ПКФ «Термодом» Рафиком Ибрагимовым в ходе выездного совещания. По его итогам главой региона был подписан протокол, в котором компании «Термодом» поручалось принять меры для начала работ по завершению строительства указанных объектов.

11 октября на стройплощадках состоялась встреча представителей ОАО «Пензастрой» и ООО ПКФ «Термодом», во время которой была проведена передача объектов.

16 октября дольщики выразили доверие «Термодому» на встрече с руководством и специалистами компании и пригласили их на новоселье.