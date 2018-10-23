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Общество | Жители Пензенской области стали реже заболевать ОРВИ

23.10.2018|10:38
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За прошедшую неделю - с 15 по 21 октября - в Пензенской области диагноз «респираторно-вирусная инфекция» был поставлен 1 837 раз, «грипп» - ни разу. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В общей структуре заболевших 35,6% - это дети.

«Динамика по отношению к предыдущей неделе -9,7%. Суммарная заболеваемость РВИ в регионе на 42,9% ниже уровня эпидпорога», - уточнили в ведомстве.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Кузнецке, Никольском, Камешкирском, Сосновоборском, Неверкинском, Нижнеломовском, Кузнецком районах и Пензе.

При этом в областном центре за неделю суммарная заболеваемость респираторными инфекциями снизилась на 15,2% и составила 889 случаев.

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Гость|23.10.2018 10:57|

Да не идет народ в больницы и к врачам не обращается (ибо проще застрелиться, чем попасть на прием/дождаться врача), либо переносит на ногах, либо занимается самолечением, т.к. эффективность одинаковая.

Имя: Гость
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