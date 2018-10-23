23.10.2018 | 19:14

Дворец детского и юношеского творчества стал местом, где пензенские педагоги будут изучать, как необходимо заниматься с детьми-инвалидами. Теперь у этого учреждения есть статус региональной ресурсной площадки развития и сопровождения инклюзивного образования.

«С 3 сентября 2018 года детьми с ОВЗ мы считаем всех детей или студентов, кого угодно - людей молодого возраста от 0 до 23 лет», - сообщила директор центра комплексного сопровождения инклюзивного образования ПГУ Оксана Симакова.

Бывший Дворец пионеров в качестве площадки был выбран не случайно. Здесь существуют и нужные наработки, и оборудование, и преподаватели.

«Не у всех педагогов есть определенное дефектологическое образование, которое необходимо. У нас 14 человек имеют психологическое образование, четверо - кандидаты наук и три человека - педагоги-дефектологи. Эти люди способны научить остальных педагогов хотя бы определенным зачаткам знания, потому что работать с такими детьми очень сложно», - отметила директор Дворца детского (юношеского) творчества г. Пензы Лариса Преснякова.

Во дворце уже много лет действует клуб «Равновесие», который посещают около 300 детей и их родители.

Родители детей с ограниченными возможностями подчеркивают: в Пензе мало мест, где их ребят могут чему-то научить или просто ими занимаются.

«Только от социальной защиты мы иногда можем посещать, но очень редко, я даже не помню последний раз. Этот дворец дает возможность нашим детям, в частности моему Сашеньке, хотя бы как-то развиваться», - рассказала член клуба «Равновесие» Людмила Лукина.

После соответствующих курсов педагогам и детям с ограниченными возможностями здоровья станет проще понимать друг друга.