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Общество | Очередной отряд пензенской полиции отправился в Чечню

23.10.2018|11:05
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В понедельник, 22 октября, сводный отряд пензенской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Она продлится 180 суток.

Все сотрудники полиции, которым предстоит охранять общественный порядок в Чеченской Республике, прошли обучение в Нижнем Новгороде и сдали экзамены.

Бойцов проводили родственники, друзья, коллеги и руководство регионального управления МВД РФ.

Обратившись к отряду, врио начальника регионального УМВД полковник полиции Вадим Ковтун подчеркнул, что в служебную командировку отправляются самые ответственные сотрудники, и выразил надежду, что они выполнят поставленные задачи и вернутся домой живыми и здоровыми.

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Гость|23.10.2018 11:19|

Сколько можно отправлять парней на Кавказ? Не пора ли Кавказ перевести на бюджет Пензы и пусть там за эти гроши варятся в своем соку.

Гость|23.10.2018 11:20|

А я отправляюсь к их женам

Гость|23.10.2018 11:23|

Гость писал(a):

А я отправляюсь к их женам
Тебя вычислить 5 минут работы. Дошутишься.

Гость|23.10.2018 11:23|

Гость писал(a):

А я отправляюсь к их женам
меня чуть не стошнило

Гость|23.10.2018 12:04|

Гость писал(a):

Тебя вычислить 5 минут работы. Дошутишься.
Это ты в интернетах всех по IP вычисляешь?

Имя: Гость
Комментарий:

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