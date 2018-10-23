В понедельник, 22 октября, сводный отряд пензенской полиции отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Она продлится 180 суток.
Все сотрудники полиции, которым предстоит охранять общественный порядок в Чеченской Республике, прошли обучение в Нижнем Новгороде и сдали экзамены.
Бойцов проводили родственники, друзья, коллеги и руководство регионального управления МВД РФ.
Обратившись к отряду, врио начальника регионального УМВД полковник полиции Вадим Ковтун подчеркнул, что в служебную командировку отправляются самые ответственные сотрудники, и выразил надежду, что они выполнят поставленные задачи и вернутся домой живыми и здоровыми.
Сколько можно отправлять парней на Кавказ? Не пора ли Кавказ перевести на бюджет Пензы и пусть там за эти гроши варятся в своем соку.