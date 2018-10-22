22.10.2018 | 09:48

Все больше людей из других регионов России узнают о Спутнике. Оценить его в этот раз смогли участники международного форума управленцев, прошедших подготовку кадрового резерва по президентской программе.

Видные представители этой школы из Самары и Саратова, республик Мордовия и Чувашия, а также Москвы посетили Город Спутник сразу после обмена опытом.

«Тема нашего форума - прогрессивная технология менеджмента, взгляд в будущее. Мы смотрели, какие наработки есть в регионах. День был продуктивным и закончился поездкой в Город Спутник, который нам очень понравился», - пояснила директор ресурсного центра Президентской программы подготовки управленческих кадров Татьяна Уланова.

Знакомство со Спутником для делегации началось в стенах школы имени Лермонтова, построенной компанией «Термодом» в 2017 году.

Далее гостей пригласили на обзорную экскурсию по микрорайону. Приятные впечатления на участников произвел двор жилого комплекса «Лазурный», проект благоустройства которого Минстрой внес в число лучших в России.

«У меня сложилось ощущение, что это то место, где хочется жить», - отозвался о Городе Спутнике гость из Москвы, сотрудник Немецкого общества по международному сотрудничеству Владимир Богданов.

«Спутник - это огромный микрорайон, полностью приспособленный для проживания, очень уютный. Решение так компактно поселить людей выглядит оптимальным, эффективным и продуманным», - отметил заместитель директора федерального ресурсного центра по организации подготовки управленческих кадров Минэкономразвития РФ Владимир Даньшин.

Экскурсия закончилась на набережной Спутника, где руководители центров подготовки управленческих кадров смогли сделать яркие фотографии на память.

«Это сказочный город! Хочу сказать большое спасибо главному строителю этого чуда Рафику Ибрагимову. Достойна восхищения набережная! Естественно, каждый житель мечтает о таком месте проживания, я сама бы купила здесь жилье. Великолепная инфраструктура - можно только позавидовать!» - восторженно заявила Людмила Ладина из Чебоксар.

Познакомиться с инфраструктурой Города Спутника, загореться желанием посетить его или же переехать сюда жить можно на сайтах penza-sputnik.ru и городспутник.рф.