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Общество | Митрополит Серафим освятил купол нового храма в Заре

22.10.2018|16:11
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Пензячка Светлана Борисова - одна из активисток, которые собирали подписи за то, чтобы в Заре появился храм. Раньше дорога к Богу для жителей нового микрорайона была дальней, ближайшая церковь располагалась за несколько километров.

«Есть маленькие дети, с которыми неудобно ходить в дальние храмы. А здесь рядом, все это близко. Очень хорошо, очень довольны этим», - поделилась Светлана Борисова.

Строительство часовни вступило в завершающую стадию: установили купол и крест. Прежде чем они увенчали церковь, их освятил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Строительством крыши храма занималась бригада рабочих с Украины. Они собрали каркас, обрешетили его, подняли многокилограммовый купол с земли с помощью крана. Проведению столь сложной операции помогла сама природа. В ветреную погоду установить металлическую конструкцию на высоте 22 метров было бы нелегко.

Новый храм в Заре возводится в честь царской семьи: убитых в 1918 году Николая II, царицы Александры и их детей. Через пару месяцев в нем должна пройти первая служба.

«После кровли будет небольшая внутренняя отделка, потому что храм деревянный, в сильной отделке не нуждается. Я надеюсь, что к Новому году, к Рождеству Христову этот храм уже будет полностью действующим», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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Гость|22.10.2018 18:59|

В честь семьи живодёра.Пишите правильно.Не искажайте историю нашей страны.В той толпе,что расстреляли в воскресенье,возможно были и ваши родственники.

Гость|22.10.2018 19:02|

Дорога в бурьяне.

Гость|22.10.2018 19:10|

Церковь отменила кровавое воскресенье? Убийца простого народа может быть святым?

Гость|22.10.2018 19:27|

РПЦ потребовала от Константинополя извинений

Имя: Гость
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