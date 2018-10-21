21.10.2018 | 11:00

На фонтанной площади Каменки развернулась осенняя ярмарка. В широком масштабе ее проводят в октябре, перед Новым годом и в канун Светлого Христова воскресенья. Во время базарных дней можно подешевле купить натуральную продукцию. Торг никто не отменял.

По мнению жителей Каменки, ярмарку следует проводить чаще, тем более что ассортимент впечатляет разнообразием.

«Праздник для сельчан. Сегодня праздник и для горожан. Сельчанин, который произвел продукцию, сегодня ее успешно реализует. И, мы видим, сегодня и дети присутствуют», - поделился радостным настроением глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

Наряду с местными, каменскими производителями (а их было более семидесяти) свой товар выставили и кондольские мастера, они привезли кадушки и бочки для осенних засолок.