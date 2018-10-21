21.10.2018 | 10:16

В четверг, 25 октября, судебные приставы в Пензе и районах области проведут очередной день единого приема граждан.

Прием пройдет по предварительной записи, она осуществляется по телефонам: (8412) 90-65-16, 90-65-31 и 90-65-79.

Обратиться к приставам с вопросами, входящими в их компетенцию, можно будет с 14:00 до 20:00.

«При обращении на личный прием гражданин должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт), а также документы, подтверждающие полномочия стороны по исполнительному производству (доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации, учредительные или иные документы организации)», - уточнили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.