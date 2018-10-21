21.10.2018 | 14:43

Василий Артемчук ежедневно прогуливается по набережной: врачи посоветовали ему как можно больше бывать на свежем воздухе. Недавно мужчина частично потерял зрение. И все же Василий Антонович смог разглядеть, как в последнее время преобразилась набережная Суры.

«Чудо!» - оценил он. Горожанин добавил: «Мне теперь опасаться нечего: я клюшку беру и свободным шагом шагаю».

Совсем скоро пензенцам будет приятно не только гулять по набережной, люди смогут полюбоваться прибоем реки, сидя в амфитеатре. Он расположится с обеих сторон от «Ростка». Пока строители завершают монтаж железобетонных свай, которые послужат опорами для будущих лавочек.

В ноябре планируют завершить ремонт всех склонов и нижнего яруса набережной. Срок сдачи объекта - начало декабря.

«Надо отметить, что за последние две недели работа усилилась, произошло увеличение количества работающих. Плюс ко всему они, выполняя свою работу, определенную заданием муниципальным, еще сделали большую работу по очистке подпорной стенки от скопившегося ила и мусора», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Кроме того, подрядная организация взяла на себя обязательство выполнить работы по установке на территории набережной осветительных элементов. Проектом предусмотрено более трех десятков опор с фонарями. Рабочие говорят, что будет не только светло, а еще и безопасно для отдыхающих: вдоль реки появится ограждение.