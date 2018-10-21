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Общество | Пензенцы положительно оценили реконструкцию набережной Суры

21.10.2018|14:43
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Василий Артемчук ежедневно прогуливается по набережной: врачи посоветовали ему как можно больше бывать на свежем воздухе. Недавно мужчина частично потерял зрение. И все же Василий Антонович смог разглядеть, как в последнее время преобразилась набережная Суры.

«Чудо!» - оценил он. Горожанин добавил: «Мне теперь опасаться нечего: я клюшку беру и свободным шагом шагаю».

Совсем скоро пензенцам будет приятно не только гулять по набережной, люди смогут полюбоваться прибоем реки, сидя в амфитеатре. Он расположится с обеих сторон от «Ростка». Пока строители завершают монтаж железобетонных свай, которые послужат опорами для будущих лавочек.

В ноябре планируют завершить ремонт всех склонов и нижнего яруса набережной. Срок сдачи объекта - начало декабря.

«Надо отметить, что за последние две недели работа усилилась, произошло увеличение количества работающих. Плюс ко всему они, выполняя свою работу, определенную заданием муниципальным, еще сделали большую работу по очистке подпорной стенки от скопившегося ила и мусора», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Кроме того, подрядная организация взяла на себя обязательство выполнить работы по установке на территории набережной осветительных элементов. Проектом предусмотрено более трех десятков опор с фонарями. Рабочие говорят, что будет не только светло, а еще и безопасно для отдыхающих: вдоль реки появится ограждение.

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Гость|21.10.2018 18:01|

penzainform.ru писал(a):

«Надо отметить, что за последние две недели работа усилилась, произошло увеличение количества работающих
С одного до двух.

Гость|21.10.2018 18:01|

Да что же вы в зиму-то всё строете? Лета вам что ли не было?

Гость|21.10.2018 18:19|

Слепому всё понравилось. :)

Умора...

Гость|21.10.2018 18:20|

Гость писал(a):

Пензенцы положительно оценили работы по реконструкции набережной Суры
Ну двое уже есть ,это Кувайцев и мифический Василий Антонович.Время упущено,нужно было пока спущена плотина у ТЭЦ,чистить русло Суры (губернатор Белозерцев постоянно обещал это сделать!),а в каком запущенном оно виде можно убедиться просто прогулявшись по берегу.

Гость|21.10.2018 18:23|

Под снегом что ли доделывать будут, чтобы не увидел никто?

Гость|21.10.2018 18:32|

Гость писал(a):

(губернатор Белозерцев постоянно обещал это сделать!),
Он и цирк обещал достроить, но...........

Гость|21.10.2018 18:46|

хватит строить заборы, в том числе и вдоль реки. от людей, которые мусорят, забор не спасет. надеюсь денег на это не хватит

suhanov_58|21.10.2018 18:51|

вполне себе живут в европейских городах без забора

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