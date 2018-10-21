21.10.2018 | 13:45

В Центральном парке культуры и отдыха им. Белинского объявили о скором старте конкурса на разработку комплекса малых архитектурных форм для сквера Учителя. Речь идет об участке, ограниченном улицами Лермонтова, Ленинградской, Попова, территориями телецентра и пединститута.

К участию в конкурсе приглашаются студенты вузов, колледжей и учащиеся общеобразовательных школ и школ дополнительного образования.

Прием заявок (в письменной форме) стартует 10 ноября 2018 года и продлится до 31 марта 2019-го. Их будут принимать по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Карла Маркса, 1, в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Контактный телефон 8 (8412) 68-86-88, электронная почта: priemnaya_parka@mail.ru.

К работе необходимо приложить ориентировочный расчет стоимости полного комплекса малых архитектурных форм с учетом монтажа.

Победителя конкурса не позднее 20 апреля 2019 года определит специальная комиссия. Он получит право на реализацию своего проекта.

«Ждем ваши проекты! Вместе мы сделаем город лучше и краше!» - обратились к потенциальным участникам конкурса в администрации парка им. Белинского.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте учреждения.