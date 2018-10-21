21.10.2018 | 10:28

В воскресенье, 21 октября, глава Пензы Николай Тактаров поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства города с профессиональным праздником.

«Современную жизнь невозможно представить без автомобильных и пешеходных дорог и тех людей, которые эти дороги обслуживают. Их работа у всех на виду, и от ее качества зависит не только комфорт автомобилистов, пассажиров и пешеходов, но и безопасность.

За последние годы уличная дорожная сеть в Пензе претерпела значительные изменения. Практически все центральные магистрали, многие периферийные улицы, а также дворовые территории приобрели благоустроенный вид. Были заасфальтированы проспекты Строителей и Победы, улицы Пушкина, Захарова, Тернопольская, Лозицкой, Рахманинова, Германа Титова и многие другие, Арбековский путепровод и буквально возведен заново Свердловский мост.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли, спасибо вам за нелегкий труд, ответственный подход к делу, высокий уровень мастерства и верность профессии. Уверен, что и впредь, опираясь на богатый профессиональный опыт, славные трудовые традиции, надежный кадровый и ресурсный потенциал, вы будете успешно справляться со всеми порученными задачами, обеспечивая высокое качество результатов своего труда, развитие транспортной инфраструктуры города Пензы, а также экономики региона», - говорится в тексте поздравления.

В заключение Николай Тактаров пожелал дорожникам счастья, здоровья, мира, добра, благополучия и успехов на профессиональном поприще на благо Пензы, Сурского края и России.