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Общество | Глава Пензы поздравил дорожников с профессиональным праздником

21.10.2018|10:28
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В воскресенье, 21 октября, глава Пензы Николай Тактаров поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства города с профессиональным праздником.

«Современную жизнь невозможно представить без автомобильных и пешеходных дорог и тех людей, которые эти дороги обслуживают. Их работа у всех на виду, и от ее качества зависит не только комфорт автомобилистов, пассажиров и пешеходов, но и безопасность.

За последние годы уличная дорожная сеть в Пензе претерпела значительные изменения. Практически все центральные магистрали, многие периферийные улицы, а также дворовые территории приобрели благоустроенный вид. Были заасфальтированы проспекты Строителей и Победы, улицы Пушкина, Захарова, Тернопольская, Лозицкой, Рахманинова, Германа Титова и многие другие, Арбековский путепровод и буквально возведен заново Свердловский мост.

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли, спасибо вам за нелегкий труд, ответственный подход к делу, высокий уровень мастерства и верность профессии. Уверен, что и впредь, опираясь на богатый профессиональный опыт, славные трудовые традиции, надежный кадровый и ресурсный потенциал, вы будете успешно справляться со всеми порученными задачами, обеспечивая высокое качество результатов своего труда, развитие транспортной инфраструктуры города Пензы, а также экономики региона», - говорится в тексте поздравления.

В заключение Николай Тактаров пожелал дорожникам счастья, здоровья, мира, добра, благополучия и успехов на профессиональном поприще на благо Пензы, Сурского края и России.

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Гость|21.10.2018 11:44|

Блозерцеву орден Позора за дороги до сёл Чубаровка Колышлейского района и Васильевка Пензенского района, Салтыково Сердобского района!

Гость|21.10.2018 11:46|

Приглашаем жителей Шуиста на митинг

В это воскресенье, 21 октября, в сквере Дружбы в микрорайоне Шуист состоится акция «Антикапитализм – 2018», организованная областным комитетом Ленинского коммунистического союза молодёжи. Акция пройдёт в форме шествия и митинга у памятника В.И. Ленину.

Левый Фронт также присоединится к акции и приглашает принять участие в митинге и жителей микрорайона, чтобы высказать своё мнение по актуальным проблемам.

Капитализм – это повышение пенсионного возраста, это постоянно дорожающий бензин, это рост цен и тарифов, это введение новых налогов и сборов с населения, это повышение НДС, это уничтожение медицины и образования.

Сбор участников шествия с 13.50 в начале сквера Дружбы. Митинг начнётся у памятника В.И. Ленину в 14.30.

Левый Фронт – Пенза

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