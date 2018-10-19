19.10.2018 | 17:06

На площади у Дома молодежи выстроились учащиеся пензенских колледжей. У них праздник - День призывника: нынешние студенты - будущие солдаты.

«Через два-три года вам вступать в ряды вооруженных сил, и желаю вам, чтобы это время, которое у вас осталось до 18-летия, вы не потратили зря. Можно стать водителем-механиком заранее, можно уже освоить какую-то другую военную специальность, можно получить навыки рукопашного боя», - напутствовал молодежь начальник управления внутренней политики правительства Пензенской области Павел Маслов.

Парням рассказывали о современной российской армии, знакомили с оружием разных эпох. Разрешали взять в руки автоматы, винтовки и карабины.

«Целиться так прямо интересно, но, по-моему, тут из положения лежа надо стрелять», - отметил молодой человек.

Поисковики рассказали студентам о своей работе и показали, что можно найти на местах сражений Великой Отечественной войны.

«Штык от винтовки Мосина, а также неплохая отвертка. Если обратить внимание на кончик, можно заметить, что он имеет немножко сплюснутую форму. Дело в том, что за оружием нужно ухаживать. Как раз занимались уходом за оружием, ремонтом либо просто чисткой, то есть разбирали части какие-то», - поделился участник поискового движения Виктор Колгатин.

В ноябре многие из собравшихся примут участие во Всероссийском дне призывника. Он пройдет на сборном пункте Пензенской области.