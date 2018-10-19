19.10.2018 | 16:48

Председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, доктор юридических наук Глеб Синцов назвал неконтролируемое интернет-пространство одной из возможных причин трагедии в Керчи, где 17 октября в колледже был убит 21 человек и ранены около 50.

Соответствующее заявление он сделал на экстренном заседании круглого стола «Защитим детей от терроризма», организованном Общественной палатой Пензенской области в пятницу, 19 октября.

Глеб Синцов отметил, что в Сети без проблем можно найти инструкцию, как собрать бомбу и сделать коктейль Молотова.

«Неконтролируемые соцсети - там ужас просто происходит, о чем они говорят, что пишут и какие призывы там есть. Мы в полной мере еще не ощутили тот ужас, который будет происходить в соцсетях в ближайшем будущем», - выразил свое мнение председатель Общественного совета при региональном УМВД.

«Такой человек (студент из Керчи. – Прим. ред.) явно не мог быть адекватным. Откуда он это взял? В сетях? От людей на сборах, куда водила его мама? Или это новый вид наркотических препаратов с целью создания камикадзе? Или это новый культ молодежи? Как он дошел до этого? Посмотрите на биографию: мама увлекалась непонятными религиозными течениями. В самых невинных религиозных сборах есть провокаторы. То ли это жертва системы, то ли бомба, которую искусно использовали третьи лица. Результат - сотни искалеченных жизней», - перечислил общественник возможные причины трагедии.

По мнению Глеба Синцова, необходимо срочно начинать работу с молодежью, и делать это в неформальном стиле: организовывать сходы, где подготовленная группа грамотных молодых людей будет откровенно разговаривать со своими ровесниками. На таких встречах должен присутствовать и взрослый специалист.

«Он не вдруг таким стал - была определенная эволюция зверя или деградация человека, но никто не предпринимал никаких шагов. Молодежь - это наше будущее, и каким оно будет, зависит от того, как мы поработаем с вами в настоящий момент.

В школах должны видеть персонажей со сходной моделью поведения. Надо встречаться, общаться и говорить. Если не будем замечать, будем получать новые порции. Мы можем рассчитывать только на себя», - резюмировал Глеб Синцов.