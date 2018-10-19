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Общество | В Пензе общественник назвал соцсети возможной причиной трагедии в Керчи

19.10.2018|16:48
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Председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, доктор юридических наук Глеб Синцов назвал неконтролируемое интернет-пространство одной из возможных причин трагедии в Керчи, где 17 октября в колледже был убит 21 человек и ранены около 50.

Соответствующее заявление он сделал на экстренном заседании круглого стола «Защитим детей от терроризма», организованном Общественной палатой Пензенской области в пятницу, 19 октября.

Глеб Синцов отметил, что в Сети без проблем можно найти инструкцию, как собрать бомбу и сделать коктейль Молотова.

«Неконтролируемые соцсети - там ужас просто происходит, о чем они говорят, что пишут и какие призывы там есть. Мы в полной мере еще не ощутили тот ужас, который будет происходить в соцсетях в ближайшем будущем», - выразил свое мнение председатель Общественного совета при региональном УМВД.

«Такой человек (студент из Керчи. – Прим. ред.) явно не мог быть адекватным. Откуда он это взял? В сетях? От людей на сборах, куда водила его мама? Или это новый вид наркотических препаратов с целью создания камикадзе? Или это новый культ молодежи? Как он дошел до этого? Посмотрите на биографию: мама увлекалась непонятными религиозными течениями. В самых невинных религиозных сборах есть провокаторы. То ли это жертва системы, то ли бомба, которую искусно использовали третьи лица. Результат - сотни искалеченных жизней», - перечислил общественник возможные причины трагедии.

По мнению Глеба Синцова, необходимо срочно начинать работу с молодежью, и делать это в неформальном стиле: организовывать сходы, где подготовленная группа грамотных молодых людей будет откровенно разговаривать со своими ровесниками. На таких встречах должен присутствовать и взрослый специалист.

«Он не вдруг таким стал - была определенная эволюция зверя или деградация человека, но никто не предпринимал никаких шагов. Молодежь - это наше будущее, и каким оно будет, зависит от того, как мы поработаем с вами в настоящий момент.

В школах должны видеть персонажей со сходной моделью поведения. Надо встречаться, общаться и говорить. Если не будем замечать, будем получать новые порции. Мы можем рассчитывать только на себя», - резюмировал Глеб Синцов.

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Гость|19.10.2018 17:06|

penzainform.ru писал(a):

В школах должны видеть персонажей со сходной моделью поведения. Надо встречаться, общаться и говорить. Если не будем замечать, будем получать новые порции.
То есть в переводе на русский, теперь всех тихих и скромных пацанов, которые к тому же хорошо учатся будут на учет ставить?

Гость|19.10.2018 17:07|

penzainform.ru писал(a):

По мнению Глеба Синцова, необходимо срочно начинать работу с молодежью, и делать это в неформальном стиле: организовывать сходы, где подготовленная группа грамотных молодых людей будет откровенно разговаривать со своими ровесниками.
penzainform.ru писал(a):
По мнению Глеба Синцова, необходимо срочно начинать работу с молодежью, и делать это в неформальном стиле: организовывать сходы, где подготовленная группа грамотных молодых людей будет откровенно разговаривать со своими ровесниками.
Какие еще СХОДЫ? Что за бред?

Евгений Мамонтов|19.10.2018 17:13|

По мнению Евгения Мамонтова, люди всех возрастов - это цветы, прекрасные сами по себе. Лучшее, что можно сделать - это не мешать им наполнять мир красками жизни.

Гость|19.10.2018 17:13|

penzainform.ru писал(a):

По мнению Глеба Синцова, необходимо срочно начинать работу с молодежью
Поздно пить боржоми, когда печень развалилась!

"срочно начинать работу с молодежью" нужно было еще в 90-х, когда разогнали пионеров и комсомол и пустили все на самотек! Целое поколение уже выросло!

Мотовилов (гость)|19.10.2018 17:15|

Гость писал(a):

Что за бред?
Это не столько бред, сколько крах социальной политики государства.

Мотовилов знает, как исправить общество, уйти от беды.

Но нужнен мандат доверия От всего народа.

Защита от обмана, тупости идеологов

Гость|19.10.2018 17:21|

penzainform.ru писал(a):

«Неконтролируемые соцсети - там ужас просто происходит, о чем они говорят, что пишут и какие призывы там есть.
эту реплику можно смело метнуть в адрес торговых сетей (что они продают под видом еды и других товаров для населения). можно - в адрес политических пиарщиков. и - да - эта трагедия лишь потому, что данный антигерой "купил" в сетях и в окружении НЕНАВИСТЬ и СМЕРТЬ. вместо благополучия и жизни. и другим он быть не мог. посмотрите на его семью. во времена СССР отца бы заставляли работать и коллективы трудовые - воспитывали бы пьяницу и слабака. худо-бедно - жил бы человеком. а не существом - незнакомым со своим сыном, не имеющим с ним ни одного совместного интереса. загнанная в нищету мать нуждалась в костылях духовных. и находила их в секте. устраняясь от сына выполненной обязанностью одеть-накормить. в советские времена неблагополучные семьи еженедельно посещались женщинами-дружинницами. которые были не карателями, а подсказчиками в житейских делах. учителя имели реальное представление о родителях - тут не надо быть семи пядей во лбу. в сегодняшнее время многие примирились (а очень большая часть и рада) с политикой "не обманешь - не продашь". продать - всё, что должны и обязаны делать за зарплату. или жить по принципу - "ты мне, я тебе" - бартер борзыми щенками-благами-совестью. так что, гаспада харошие, такие инциденты будут "перчить" вашу райскую жизнь и в дальнейшем. народу - трагедия, вам - испорченный аппетит и отвлечение от безделья и прочих удовольствий

Гость|19.10.2018 17:41|

Все понимают что он несёт бред. А сам то он это понимает ? Социальная работа с молодежью отсутствует как таковая, а он соцсети крайними назначил.

Гость|19.10.2018 17:42|

Это тот самый позорный глебушка пукнул вслед за своими кураторами? Что этот псевдообщественник может кроме озвучивания методички и освоения бюджета?

Гость|19.10.2018 17:43|

Глеб, расскажи пожалуйста, как он один смог один и настолько квалифицированно в таком возрасте собрать более чем несколько взрывных устройств. Мы с нетерпением ждём.

Народ России.

Гость|19.10.2018 17:48|

Чего глебушку слушать, чем он раньше занимался? Разоблачал "русский фашизьм" и укреплял "дрюжбу" с россиянскими горцами за счет бюджета.

Гость|19.10.2018 17:53|

Навязывание религиозности молодежи - вот причина. Теперь будут окончательно гнобить этих "Свидетелей ..."

Гость|19.10.2018 17:56|

penzainform.ru писал(a):

По мнению Глеба Синцова, необходимо срочно начинать работу с молодежью
С какой планеты ты, дядя, прилетел позавчера?

Гость|19.10.2018 17:58|

Гость писал(a):

реплику можно смело метнуть в адрес торговых сетей (что они продают под видом еды и других товаров для населения). можно - в адрес политических пиарщиков. и - да - эта трагедия лишь потому, что данный антигерой "купил" в сетях и в окружении НЕНАВИСТЬ и СМЕРТЬ. вместо благополучия и жизни. и другим он быть не мог. посмотрите на его семью. во времена СССР отца бы заставляли работать и коллективы трудовые - воспитывали бы пьяницу и слабака. худо-бедно - жил бы человеком. а не существом - незнакомым со своим сыном, не имеющим с ним ни одного совместного интереса. загнанная в нищету мать нуждалась в костылях духовных. и находила их в секте. устраняясь от сына выполненной обязанностью одеть-накормить. в советские времена неблагополучные семьи еженедельно посещались женщинами-дружинницами. которые были не карателями, а подсказчиками в житейских делах. учителя имели реальное представление о родителях - тут не надо быть семи пядей во лбу. в сегодняшнее время многие примирились (а очень большая часть и рада) с политикой "не обманешь - не продашь". продать - всё, что должны и обязаны делать за зарплату. или жить по принципу - "ты мне, я тебе" - бартер борзыми щенками-благами-совестью. так что, гаспада харошие, такие инциденты будут "перчить" вашу райскую жизнь и в дальнейшем. народу - трагедия, вам - испорченный аппетит и отвлечение от безделья и прочих удовольствий
Всё верно. Только поздно.

Гость|19.10.2018 18:07|

У нас все фейк: воспитание, образование, медицина. А главное, люди совесть потеряли и человеческий облик. Ходят по улицам зверьки: бегемоты, львы и носороги, но не люди .

Гость|19.10.2018 18:09|

penzainform.ru писал(a):

[В Пензе общественник назвал соцсети возможной причиной трагедии в Керчи]19.10.2018|16:48

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Председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, доктор юридических наук Глеб Синцов назвал неконтролируемое интернет-пространство одной из возможных причин трагедии в Керчи,

ГЛУПОСТЬ.

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