Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|19 окт 2018|10:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  75.57  |  $  65.72
 

Общество | В Пензе на улице Батайской построят новый мост

19.10.2018|08:46
Печать

В 2019 году в микрорайоне Кривозерье в Пензе планируется построить новый мост. Соответствующее решение озвучил глава администрации города Виктор Кувайцев во время личного приема граждан в четверг, 18 октября.

Просьбу отремонтировать мостовое сооружение через реку Мойку на улице Батайской озвучила от имени местных жителей председатель ТОС «Черниговский». Мэр заверил, что ему известно, в каком состоянии находится объект.

«В настоящее время готовится техническое задание на проектирование и выполняется расчет стоимости разработки проектно-сметной документации на строительство нового моста», - сообщил Виктор Кувайцев.

Позднее, во время рассмотрения проекта городского бюджета на 2019 год, мэр предложил включить в него затраты на строительство моста на улице Батайской на условиях софинансирования с областным бюджетом.

Источник — Фото пресс-службы администрации г. Пензы
0
0
0
0
 
Гость|19.10.2018 08:54|

Виктор Николаевич уже обещал отремонтировать мостик через ручей в Ахунах, кажется ул. Спартаковская, не далеко от санатория Серебряный бор

Гость|19.10.2018 09:49|

А как же развязка на Бригадирском мосту - тоже в 2019м обещали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 