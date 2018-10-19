19.10.2018 | 08:46

В 2019 году в микрорайоне Кривозерье в Пензе планируется построить новый мост. Соответствующее решение озвучил глава администрации города Виктор Кувайцев во время личного приема граждан в четверг, 18 октября.

Просьбу отремонтировать мостовое сооружение через реку Мойку на улице Батайской озвучила от имени местных жителей председатель ТОС «Черниговский». Мэр заверил, что ему известно, в каком состоянии находится объект.

«В настоящее время готовится техническое задание на проектирование и выполняется расчет стоимости разработки проектно-сметной документации на строительство нового моста», - сообщил Виктор Кувайцев.

Позднее, во время рассмотрения проекта городского бюджета на 2019 год, мэр предложил включить в него затраты на строительство моста на улице Батайской на условиях софинансирования с областным бюджетом.