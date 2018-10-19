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Общество | В Нижнем Ломове и Неверкине благоустроили места для отдыха

19.10.2018|11:28
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В двух районных центрах Пензенской области - Нижнем Ломове и Неверкине - завершается благоустройство мест массового отдыха людей.

Рабочий поселок Неверкино в 2018 году впервые стал участником проекта по формированию комфортной городской среды. По результатам общественных обсуждений было принято решение обновить центральную площадь.

«На реализацию указанного проекта из бюджетов всех уровней выделено 5 млн 87 тыс. рублей», - сообщили в региональном управлении ЖКХ.

На выделенные средства вокруг площади отремонтировали асфальтное покрытие, уложили плитку и брусчатку вокруг памятника, установили бордюрный камень. До 25 октября здесь появятся новые малые архитектурные формы.

В Нижнем Ломове за счет той же программы благоустроили парк: отремонтировали асфальтное покрытие дорожек, оборудовали игровые и спортивные площадки с новыми тренажерами.

«Теперь у жителей города появилась прекрасная возможность проводить активный отдых, заниматься спортом на воздухе. Всего на указанные мероприятия было выделено 5 млн 966 тыс. руб.», - резюмировали в УЖКХ.

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