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Общество | У МУП «Пензадормост» отсудили более 100 тыс. на ремонт машины

19.10.2018|08:24
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Октябрьский районный суд взыскал с МУП «Пензадормост» денежные средства, потраченные одним из жителей Пензы на ремонт своего автомобиля.

Обращаясь с иском к дорожной организации, мужчина указал, что днем 5 января ехал на машине Kia Rio по улице Баумана. В переднюю часть иномарки врезался кусок асфальтового покрытия, вылетевший из-под заднего колеса встречного микроавтобуса. В результате ДТП произошли механические повреждения бампера и его решетки, нижнего кожуха, панели передка и другие деформации.

Гражданин просил взыскать с МУПа стоимость ремонта автомобиля (101 820 руб.), утрату товарной стоимости (3 300 руб.) и судебные расходы (35 453 руб.) - всего 140 573 руб.

Представитель ответчика с иском не согласился. По его мнению, нести ответственность за отлетевший кусок асфальта должен был не МУП, а организация, реконструировавшая дорогу, либо городская казна.

Представитель третьего лица - управления жилищно-коммунального хозяйства - в суде сослался на грубую неосторожность водителя. По его словам, мужчина должен был контролировать дорожную обстановку и избегать наезда на препятствие - например, камень на дороге.

Однако суд возложил ответственность за вред, причиненный автомобилю, на организацию, которая приняла на себя обязательства по содержанию дороги - МУП «Пензадормост», - и взыскал с нее сумму, затребованную истцом.

«Решение суда в законную силу не вступило. МУП «Пензадормост» подана апелляционная жалоба», - сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

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Гость|19.10.2018 08:37|

За что мы платим налоги, акцизы, штрафы, ндс на масла и запчасти? Правильно, пусть башляют, если не могут содержать дороги в нормативном состоянии! Было бы у водителя Каско, можно было бы вообще не заморачиваться. Страховая бы отремонтировала, а с пендормоста 7 шкур спустила. Так что еще легко отделались.

Гость|19.10.2018 08:55|

100 тыщ за бампер?

Гость|19.10.2018 09:04|

Бампер не простой,а золотой,да ещё издержки,да ещё эксперт за несложную экспертизу баснословные деньги запросил,да плюс автоюрист срубил,да так называемая утеря товарной стоимости,вот и получается.

Законно-да!

А вот справедливо?

Гость|19.10.2018 09:22|

УТС то всего 3300. Старый бампер видать был.

Имя: Гость
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