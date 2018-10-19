19.10.2018 | 08:24

Октябрьский районный суд взыскал с МУП «Пензадормост» денежные средства, потраченные одним из жителей Пензы на ремонт своего автомобиля.

Обращаясь с иском к дорожной организации, мужчина указал, что днем 5 января ехал на машине Kia Rio по улице Баумана. В переднюю часть иномарки врезался кусок асфальтового покрытия, вылетевший из-под заднего колеса встречного микроавтобуса. В результате ДТП произошли механические повреждения бампера и его решетки, нижнего кожуха, панели передка и другие деформации.

Гражданин просил взыскать с МУПа стоимость ремонта автомобиля (101 820 руб.), утрату товарной стоимости (3 300 руб.) и судебные расходы (35 453 руб.) - всего 140 573 руб.

Представитель ответчика с иском не согласился. По его мнению, нести ответственность за отлетевший кусок асфальта должен был не МУП, а организация, реконструировавшая дорогу, либо городская казна.

Представитель третьего лица - управления жилищно-коммунального хозяйства - в суде сослался на грубую неосторожность водителя. По его словам, мужчина должен был контролировать дорожную обстановку и избегать наезда на препятствие - например, камень на дороге.

Однако суд возложил ответственность за вред, причиненный автомобилю, на организацию, которая приняла на себя обязательства по содержанию дороги - МУП «Пензадормост», - и взыскал с нее сумму, затребованную истцом.

«Решение суда в законную силу не вступило. МУП «Пензадормост» подана апелляционная жалоба», - сообщается на сайте Октябрьского районного суда.