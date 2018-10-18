18.10.2018 | 16:06

Во вторник, 16 октября, в Пригородном сельсовете Сердобского района был обнаружен участок земли, на котором без разрешения добывались глина и суглинок.

Разработка полезных ископаемых велась в 300 метрах западнее места, где дорога от села Пригородного расходится на две - к селам Байка и Салтыково. На территории имелись свежие следы большегрузной техники. Судя по отпечаткам, машины явно побывали в незаконном карьере незадолго до появления сотрудников минлесхоза, проводивших рейд.

На этом же участке инспекторы обнаружили стихийную свалку.

«Информация направлена главе администрации Сердобского района для контроля за выявленными местами самовольного пользования недрами. При установлении непосредственного правонарушения рекомендовано незамедлительно сообщать в полицию», - рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.