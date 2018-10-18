18.10.2018 | 10:23

Во вторник, 16 октября, в Пензенском государственном университете состоялся круглый стол на тему: «Вернуть имя солдату. Книга памяти и ее роль в патриотическом воспитании молодежи». Его инициатором стал комитет по делам архивов Пензенской области.

На обсуждение прибыли гости - сотрудники архивных служб из Северной Осетии, Мордовии, Самары, Ульяновска.

«Речь шла о выпуске 12-го тома «Всероссийская книга памяти. Память. Пензенская область». В нем собрана уточненная информация о воинах Великой Отечественной войны, которые родились и жили в Пензенском крае. Сегодня эта база данных доступна каждому на сайте областного государственного архива. В ней около 4 500 имен. Следующий шаг - сделать электронную версию печатной», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Также были обсуждены проекты создания районных книг Памяти в электронном виде. Еще одна идея - предложить школьникам написать о своих предках-героях.