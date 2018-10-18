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Общество | В пензенскую колонию пытались доставить бутылку коньяка

18.10.2018|09:11
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В Пензенской области пресечена попытка доставить в исправительную колонию строгого режима запрещенный предмет.

Инцидент произошел в ИК-4 на улице Молодогвардейской в Пензе. В этом исправительном учреждении содержатся мужчины, которым впервые назначено наказание в виде лишения свободы.

Сотрудники отдела безопасности колонии досматривали передачу на имя гражданина 1993 года рождения, приговоренного к шести годам заключения по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В пакете среди продуктов питания была обнаружена бутылка коньяка объемом 0,5 литра.

«Передача поступила от гражданки 1964 года рождения, жительницы Московской области, которая прибыла на длительное свидание к своему сыну», - пояснили в пресс-службе пензенского УФСИН.

В отношении женщины составили административный протокол. Ей грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|18.10.2018 10:07|

ГУРМАНЫ ОДНАКО.

Гость|18.10.2018 10:27|

Симки даж из конфет и пряников вылавливают!какой нах коньяк-первоходы тупорылые

Имя: Гость
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