18.10.2018 | 12:38

Активные в соцсетях горожане подняли тему качества питания в школьных столовых Пензы. Поводом к этому стали фотографии картофельного пюре из 13-й гимназии, размещенные учениками в сети «ВКонтакте» вечером в среду, 17 октября.

На снимках дети демонстрируют перевернутые тарелки с пюре, которое вопреки ожиданиям не падает на стол.

Фотографии вызвали бурное обсуждение, большая часть комментариев оказалась негативной. «Норм еда, никогда не уронишь», «Жиза. Там только чай норм», «Вы удивляетесь холодной картошке на тарелке, а меня уже не удивляют рой тараканов в столовках...» - написали пензенцы.

Комментаторы удивились, что на снимках дети едят вторые блюда ложками, а булки лежат прямо на столе. Девушка, представившаяся ученицей гимназии, пояснила, что салфетки им дают редко и мало, а вилки кажутся ей грязными.

Ученики других школ стали писать, как обстоят дела с питанием у них. «В 7 школе то же самое!!!», «В 73 лицее на завтрак каша манная с сосиской, кто салаты не ел - их же ставят следующим классам. Сумасшествие!!!», «Тараканы ползут по столу в 74», - заявили горожане.

«Школьные обеды на фиг не нужны в таком виде, как они сегодня существуют... Этот корм свиньи есть не будут...», «Это еще нормально, что картошка. А вот проверочку б неожиданную в любую школу. Котлеты из тухлого мяса, рис непонятного качества и выпечка размером с ложку, а цена как за батон», - добавили комментаторы.

Другие же горожане объяснили, что ничего криминального на фотографиях не запечатлено: «Современные дети не в курсе за свойства крахмала», «Нормально все, просто вкрутую картоху сделали, воды пожалели. Ничего особенного, расходимся». А бывшая работница столовой гимназии № 13 рассказала, что продукты там только свежие, блюда - вкусные: за этим тщательно следит директор.

Автор снимков не ожидал, что они вызовут столь бурную реакцию, и поспешил оправдаться. Вот что он написал утром 18 октября: «Я проводил эксперимент. Мои друзья попробовали перевернуть тарелку, и мне показалось это интересно. Я выложил показать другим еду. В картошке крахмал и было мало воды, и из-за она не падала с тарелки. Мне эта еда нравится, и я все съел. Не думал, что это приведет к таким комментарием».

«Молодежь, ну будьте умнее! Картошку столовую - в Инет! Уже небось директор вызвал с родителями!» - предположила пензячка.

В апреле 2016 года горожанин Олег Шарипков выкладывал на страничке в Facebook фото школьного обеда своих детей. «Это, типа, котлета. Извините, если кого стошнит», - написал он, уточнив, что снимки сделаны в гимназии № 42. После этого чиновники министерства образования провели проверку в столовой, а классный руководитель пожурила детей за распространение фотографий.

В январе пензенских родителей ждет повышение цен на питание в школах. «Мы планировали с 1 сентября повысить стоимость питания в школах, соответствующие расчеты были сделаны, но не нашлось денег в текущем бюджете на льготные категории учащихся, чтобы их поддержать. Поэтому для школ мы вынуждены перенести повышение стоимости до норм на январь», - пояснил начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев.