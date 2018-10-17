17.10.2018 | 17:54

В Пензенской области за девять месяцев текущего года выписано штрафов на 167 000 рублей за отсутствие знака о запрете курения. Он должен размещаться у каждого входа на территории, объекты и в здания, где употребление табака запрещено.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это самое частое нарушение, которое выявлялось ведомством при проверках соблюдения требований закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

По соответствующим статьям КоАП РФ было составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.

Также в Пензе зафиксирована продажа сигарет вблизи от образовательных учреждений, а также выкладка, демонстрация и продажа табачной продукции в свободном доступе. За девять месяцев за такие нарушения было наложено штрафов на 184 000 рублей.

Так, в павильоне на улице Луначарского индивидуальная предпринимательница реализовала сигареты 70 наименований без размещения перечня продукции. Пачки были просто выложены на витрине на обозрение покупателей.

А в торговой точке на улице Рахманинова сигареты продавались расстоянии 92,83 метра от школы № 56, тогда как расстояние между учебным заведением и местом продажи табачных изделий должно быть не менее 100 метров.