Пензенское информационное агентство|18+|Среда|17 окт 2018|19:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  75.65  |  $  65.40

Общество | В Пензе возле школы торговали табачными изделиями

17.10.2018|17:54
Печать

В Пензенской области за девять месяцев текущего года выписано штрафов на 167 000 рублей за отсутствие знака о запрете курения. Он должен размещаться у каждого входа на территории, объекты и в здания, где употребление табака запрещено.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это самое частое нарушение, которое выявлялось ведомством при проверках соблюдения требований закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

По соответствующим статьям КоАП РФ было составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.

Также в Пензе зафиксирована продажа сигарет вблизи от образовательных учреждений, а также выкладка, демонстрация и продажа табачной продукции в свободном доступе. За девять месяцев за такие нарушения было наложено штрафов на 184 000 рублей.

Так, в павильоне на улице Луначарского индивидуальная предпринимательница реализовала сигареты 70 наименований без размещения перечня продукции. Пачки были просто выложены на витрине на обозрение покупателей.

А в торговой точке на улице Рахманинова сигареты продавались расстоянии 92,83 метра от школы № 56, тогда как расстояние между учебным заведением и местом продажи табачных изделий должно быть не менее 100 метров.

0
0
0
0
 
Гость|17.10.2018 18:33|

Идиоты!!!

Лишь бы бабло содрать за что угодно.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 