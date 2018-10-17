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Общество | В Пензе подросток решил стать наркозакладчиком, чтобы помочь маме

17.10.2018|15:37
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В 2018 году в областном центре выросло по сравнению с 2017-м количество преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин на заседании комиссии гордумы в среду, 17 октября.

По его словам, в основном подростки совершают кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Депутаты поинтересовались, что толкает юных пензенцев на нарушение закона.

Андрей Гаврюшин сообщил, что в основном это «низкая социальная среда». Более 90% преступлений совершены подростками из неблагополучных семей или воспитывающимися одним родителем.

В качестве примера он привел допрос юного нарушителя закона, который решил заработать на закладках наркотиков.

«Он воспитывается одной матерью, есть несовершеннолетний брат. У матери низкая заработная плата, и подросток решил помочь маме», - пояснил Андрей Гаврюшин.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|17.10.2018 16:09|

.Почему вы на границе наркоту не ловите, а пачками сажаете таких раздолбаев. Кто работать будет, половина молодежи скоро будут с судимостями. Уголовный кодекс в школе надо преподавать, тогда молодежь может задумается.

Гость|17.10.2018 16:13|

Гость писал(a):

.Почему вы на границе наркоту не ловите, а пачками сажаете таких раздолбаев. К
Ловить крупных поставщиков трудно, у них крыша на верху. Легче поймать десяток сопляков, засадить их и доложить начальству о великих успехах.

Гость|17.10.2018 16:14|

А нам тут что по нищих ни слово, благосостояние растет в среднем одни едят капусту другие мясо а так как бы голубцы.

Гость|17.10.2018 16:41|

Отрубать за это руки .

Гость|17.10.2018 16:58|

несчастный мальчик. Он хотел только помочь маме, которой, кроме него, помочь некому.

Имя: Гость
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