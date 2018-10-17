В 2018 году в областном центре выросло по сравнению с 2017-м количество преступлений, совершенных подростками. Об этом сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Пензе Андрей Гаврюшин на заседании комиссии гордумы в среду, 17 октября.
По его словам, в основном подростки совершают кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Депутаты поинтересовались, что толкает юных пензенцев на нарушение закона.
Андрей Гаврюшин сообщил, что в основном это «низкая социальная среда». Более 90% преступлений совершены подростками из неблагополучных семей или воспитывающимися одним родителем.
В качестве примера он привел допрос юного нарушителя закона, который решил заработать на закладках наркотиков.
«Он воспитывается одной матерью, есть несовершеннолетний брат. У матери низкая заработная плата, и подросток решил помочь маме», - пояснил Андрей Гаврюшин.
.Почему вы на границе наркоту не ловите, а пачками сажаете таких раздолбаев. Кто работать будет, половина молодежи скоро будут с судимостями. Уголовный кодекс в школе надо преподавать, тогда молодежь может задумается.