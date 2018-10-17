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Общество | В кинотеатре «Октябрь» прошло объединенное комсомольское собрание

17.10.2018|16:47
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Киноконцертный зал «Октябрь» в октябре пользуется небывалой популярностью. Почти все мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, проходят именно здесь.

Тут же прошло и объединенное комсомольское собрание, на котором присутствовали бывшие члены массовой молодежной организации Советского Союза и немногочисленные современные строители капитализма.

«Я никогда не была в числе таких уж лидеров, но как-то все время вела активную работу, которая доставляла мне удовольствие, потому что это была жизнь, причем жизнь коллектива, жизнь, которая давала возможность продвигаться вперед. Комсомол - это юность», - рассказала бывший член ВЛКСМ Евгения Персанова.

Концерт пензенских вокалистов и ансамбля «Старгород» современную молодежь заинтересовал мало. Эмоциональный контакт установился между бывшими комсомольцами, находившимися на сцене и в зрительном зале.

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Гость|17.10.2018 18:46|

Ну чё не сказали? я б тоже пришла. Ну пусть вам не нравится, но это наша молодость, это наша жизнь. Так было тогда, а это сейчас. "Здравствуй, племя молодое, незнакомое!"

Гость|17.10.2018 19:12|

О чем говорили? Как коммунисты власть профукали? Как пенсионную реформу втихорца провели? Как референдум замурыжили и коммунисты вопрос сформулировать не могут? Или все таки попели поглазели и-и...и жизнь хороша, кому хороша, а кому не шиша.

Имя: Гость
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