Киноконцертный зал «Октябрь» в октябре пользуется небывалой популярностью. Почти все мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, проходят именно здесь.
Тут же прошло и объединенное комсомольское собрание, на котором присутствовали бывшие члены массовой молодежной организации Советского Союза и немногочисленные современные строители капитализма.
«Я никогда не была в числе таких уж лидеров, но как-то все время вела активную работу, которая доставляла мне удовольствие, потому что это была жизнь, причем жизнь коллектива, жизнь, которая давала возможность продвигаться вперед. Комсомол - это юность», - рассказала бывший член ВЛКСМ Евгения Персанова.
Концерт пензенских вокалистов и ансамбля «Старгород» современную молодежь заинтересовал мало. Эмоциональный контакт установился между бывшими комсомольцами, находившимися на сцене и в зрительном зале.
Ну чё не сказали? я б тоже пришла. Ну пусть вам не нравится, но это наша молодость, это наша жизнь. Так было тогда, а это сейчас. "Здравствуй, племя молодое, незнакомое!"