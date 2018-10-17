17.10.2018 | 16:47

Киноконцертный зал «Октябрь» в октябре пользуется небывалой популярностью. Почти все мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ, проходят именно здесь.

Тут же прошло и объединенное комсомольское собрание, на котором присутствовали бывшие члены массовой молодежной организации Советского Союза и немногочисленные современные строители капитализма.

«Я никогда не была в числе таких уж лидеров, но как-то все время вела активную работу, которая доставляла мне удовольствие, потому что это была жизнь, причем жизнь коллектива, жизнь, которая давала возможность продвигаться вперед. Комсомол - это юность», - рассказала бывший член ВЛКСМ Евгения Персанова.

Концерт пензенских вокалистов и ансамбля «Старгород» современную молодежь заинтересовал мало. Эмоциональный контакт установился между бывшими комсомольцами, находившимися на сцене и в зрительном зале.