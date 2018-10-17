17.10.2018 | 16:56

В офисе компании «Термодом» состоялась встреча руководства и специалистов холдинга с участниками долевого строительства жилищных комплексов «Райки» и «8 Марта» в Пензе. С октября 2018 года именно «Термодом» по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева будет достраивать три секции дома на улице Пушкина и многоэтажки на 8 Марта после банкротства предыдущего застройщика.

На встрече генеральный директор «Термодома» Рафик Ибрагимов рассказал дольщикам о текущем положении дел.

«Прямо сейчас решаем вопрос с подведением электричества на объекты. Все вопросы, которые сейчас зависят от нас, мы решаем, поручения даны. Уже в феврале мы планируем подачу тепла на объекты. И, как вы сами видите, задача сдать жилищные комплексы до сентября - более чем реальная», - подчеркнул Рафик Ибрагимов.

«Термодом» уже приступил к строительным работам в долгостроях на Пушкина и 8 Марта. На объектах началась подготовка к масштабному строительству. Сейчас там трудятся энергетики, инженерно-технические работники, специалисты составляют план первоочередных работ. Обе стройки переданы под охрану «Термодома».

В настоящее время в «Райки» завезен башенный кран, на стройплощадку на 8 Марта доставлена строительная техника для высотных работ.

На встрече дольщиков познакомили с возможностями компании: уже реализованными проектами жилищных комплексов, наработками в благоустройстве дворовых территорий, отделкой и дизайном домов.

«Мы довели до сведения дольщиков всю информацию о графике запланированных работ, согласовали мероприятия по улучшению качества жизни в этих домах, например такие, как замена лифтов на более качественные. Дольщики высказали пожелания относительно их видения вариантов благоустройства и дизайна, они обязательно будут учтены», - рассказала начальник юридического отдела ООО ПКФ «Термодом» Елена Табаченкова.

«У нас есть доверие к «Термодому». Этого застройщика мы давно ждали на нашем объекте, и очень рады, что это свершилось. Мы знаем, что на строительной площадке ставят башенные краны, начинаются строительные работы. Надеемся, они будут продолжены и в дальнейшем», - поделился впечатлениями от встречи дольщик ЖК «Райки» Михаил Крапп.

Участникам долевого строительства также предложили по желанию обменять жилье на квартиры, которые уже построены или возводятся «Термодомом». Согласившиеся есть, уже идет процедура оформления документов.

Дольщики ЖК «Райки» и «8 Марта» не только выразили доверие компании, но и пригласили ее сотрудников на новоселье.

Напомним: 11 октября на стройплощадках состоялась встреча представителей ОАО «Пензастрой» и ПКФ «Термодом», во время которой была проведена передача объектов.

Еще ранее на выездном совещании с Иваном Белозерцевым гендиректор компании «Термодом» Рафик Ибрагимов подчеркнул, что на данный момент самое важное - сделать в домах кровлю, а затем запустить крышную котельную.