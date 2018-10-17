17.10.2018 | 15:25

Автономные модульные котельные в микрорайоне Ахуны должны быть смонтированы в запланированные сроки - до конца года. Такую задачу поставил мэр Пензы Виктор Кувайцев в среду, 17 октября.

Котельные предназначены для отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов № 9, 18, 26 на улице Спартаковской и № 4 на Грибоедова. Строительство трех установок предполагается на участках, прилегающих к этим зданиям.

Сейчас ведется подготовка площадки для котельной, которая будет обслуживать дома № 26 и 18 на Спартаковской. Выполнена планировка грунта, деревянная опалубка залита бетоном.

«До ввода в эксплуатацию новых котельных установок горячее водоснабжение и отопление будет осуществляться от прежнего источника - котельной санатория имени Володарского», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Модульные котельные возводятся в Пензе за счет бюджетных средств. Участок для строительства объектов в Ахунах должны были выбрать еще в мае, но в связи с техническими причинами и человеческим фактором сроки затянулись.

Чтобы Пенза могла полностью отказаться от централизованного теплоснабжения, необходимо за счет бюджетных средств установить 130-150 модульных котельных.