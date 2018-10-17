17.10.2018 | 09:40

Во вторник, 16 октября, заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета РФ Валерий Бадиков представил личному составу нового руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрия Матушкина.

После оглашения приказа о назначении Дмитрия Матушкина на эту должность Валерий Бадиков пожелал коллективу во главе с новым руководителем дальнейших профессиональных успехов и плодотворной работы.

«После торжественной части прошло совещание с отделом кадров следственного управления, на котором обсуждались темы подбора кандидатов на должность следователя, проведения разъяснительной работы с сотрудниками и предупреждения совершения ими правонарушений», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

До вступления в должность Дмитрия Матушкина обязанности руководителя регионального следственного управления исполнял Владимир Фомин, назначенный после ухода Олега Трошина.

Дмитрий Матушкин перешел на работу в Пензенскую область с должности первого заместителя руководителя СУ СК России по Удмуртской Республике.

12 октября коллектив, в котором он проработал 11 лет, устроил торжественные проводы Дмитрия Михайловича. Коллеги отмечали честность, трудолюбие, высокий профессионализм, справедливость, скромность и человечность Дмитрия Матушкина.

«Коллеги преподнесли Дмитрию Михайловичу памятные подарки. В его честь прозвучали стихи и песни», - сообщили в Следственном управлении СКР по Удмуртской Республике.