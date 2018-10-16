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Общество | В Пензенской области проходит проверка воинских сил

16.10.2018|11:27
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На полигонах нескольких регионов Поволжья, в Пензенской, Самарской, Оренбургской областях и Республике Удмуртии, проходит контрольная проверка за 2018 год 2-й общевойсковой гвардейской армии. В ней принимают участие около 10 тысяч военнослужащих и свыше трех тысяч единиц военной техники.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений совершают марши, сдают экзамены по вождению, выполняют боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и военной техники.

Также они сдают нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовке.

«Проверка проходит в два этапа: первый - с 8 по 17 октября, второй завершится в конце октября. На заключительном ее этапе пройдут три тактических учения в дневное и ночное время», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Центрального военного округа.

Источник — фото: пресс-служба ЦВО
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