16.10.2018 | 11:27

На полигонах нескольких регионов Поволжья, в Пензенской, Самарской, Оренбургской областях и Республике Удмуртии, проходит контрольная проверка за 2018 год 2-й общевойсковой гвардейской армии. В ней принимают участие около 10 тысяч военнослужащих и свыше трех тысяч единиц военной техники.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений совершают марши, сдают экзамены по вождению, выполняют боевые стрельбы из всех видов штатного вооружения и военной техники.

Также они сдают нормативы по огневой, тактической, специальной, военно-медицинской и физической подготовке.

«Проверка проходит в два этапа: первый - с 8 по 17 октября, второй завершится в конце октября. На заключительном ее этапе пройдут три тактических учения в дневное и ночное время», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Центрального военного округа.