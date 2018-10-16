16.10.2018 | 09:33

В Пензе планируют создать пилотный проект по благоустройству территорий школ. Соответствующее предложение внес глава администрации города Виктор Кувайцев.

В понедельник, 15 октября, мэр побывал в лингвистической гимназии № 6, на базе которой организуют класс для юнармейского отряда. Для этого был выбран кабинет ОБЖ, где уже провели ремонт, декорировали стены и собираются разместить тематические стенды и интерактивную доску.

Изучая благоустройство прилегающей к гимназии территории, Виктор Кувайцев обратил внимание на пока не восстановленное после разрытия асфальтовое покрытие и поручил исправить ситуацию. В этот момент он и высказал идею создания пилотного проекта по благоустройству территорий школ.

«Нужно отобрать 5-6 объектов, которые можно было бы оформить в современном виде: с сертифицированными спортивными и детскими элементами, новым качественным покрытием, площадкой для построения. Управление градостроительства и архитектуры помогло бы с разработкой дизайна школьных дворов», – заявил мэр начальнику управления образования Юрию Голодяеву.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, средства на проект могут быть запланированы в городском бюджете на ближайшие годы.