Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|16 окт 2018|11:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+15oC
Завтра | Ясно |
  76.05  |  $  65.75

Общество | В Пензе хотят создать проект по благоустройству территорий школ

16.10.2018|09:33
Печать

В Пензе планируют создать пилотный проект по благоустройству территорий школ. Соответствующее предложение внес глава администрации города Виктор Кувайцев.

В понедельник, 15 октября, мэр побывал в лингвистической гимназии № 6, на базе которой организуют класс для юнармейского отряда. Для этого был выбран кабинет ОБЖ, где уже провели ремонт, декорировали стены и собираются разместить тематические стенды и интерактивную доску.

Изучая благоустройство прилегающей к гимназии территории, Виктор Кувайцев обратил внимание на пока не восстановленное после разрытия асфальтовое покрытие и поручил исправить ситуацию. В этот момент он и высказал идею создания пилотного проекта по благоустройству территорий школ.

«Нужно отобрать 5-6 объектов, которые можно было бы оформить в современном виде: с сертифицированными спортивными и детскими элементами, новым качественным покрытием, площадкой для построения. Управление градостроительства и архитектуры помогло бы с разработкой дизайна школьных дворов», – заявил мэр начальнику управления образования Юрию Голодяеву.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, средства на проект могут быть запланированы в городском бюджете на ближайшие годы.

0
0
0
0
 
Гость|16.10.2018 10:18|

Родители!!! готовьтесь к очередным поборам.

Гость|16.10.2018 10:25|

Всегда готов

Гость|16.10.2018 10:34|

penzainform.ru писал(a):

«Нужно отобрать 5-6 объектов, которые можно было бы оформить в современном виде: с сертифицированными спортивными и детскими элементами, новым качественным покрытием, площадкой для построения. Управление градостроительства и архитектуры помогло бы с разработкой дизайна школьных дворов», – заявил мэр начальнику управления образования Юрию Голодяеву.
Будут выкладывать территорию плиткой и устанавливать новые бордюры,а потом обнесут всё это новыми заборами с камерами и электронной системой доступа на объект,и т.д.

Деньги-деньги, дребеденьги, Позабыв покой и лень. Делай деньги, делай деньги, А остальное все дребедень.

Гость|16.10.2018 11:15|

А школьные территории оказывается надо приводить в порядок? Там оказывается асфальт нужен? Там нужны "сертифицированные спортивные и детские элементы"? Может нужны еще газоны и деревья?

Гость|16.10.2018 11:19|

penzainform.ru писал(a):

Управление градостроительства и архитектуры помогло бы с разработкой дизайна школьных дворов»
В этом управлении не знают что такое дизайн.

Гость|16.10.2018 11:25|

penzainform.ru писал(a):

«Нужно отобрать 5-6 объектов, которые можно было бы оформить в современном виде
Такое ощущение, что остальные 70 школ вообще не нуждаются в этом. Да зайдите в любую не самую новую школу в спальном районе. Там такое увидите. Детям элементарно негде на физкультуре бегать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 