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Общество | Желающие разместить рекламу на улицах Пензы будут бороться за это право

15.10.2018|14:18
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В Пензе пройдут торги на право размещения рекламных конструкций. Победители получат право заключить соответствующие договоры на установку рекламы на муниципальной земле, зданиях или другой городской недвижимости.

Конкурсантам предлагаются на выбор 67 рекламных конструкций различного формата: стелы, щитовые и призмадинамические установки с информационными полями 3 х 6 м, 3 х 12 м, 5 х 12 м.

«Адресная программа рекламных конструкций, а также вся конкурсная документация размещена на сайте администрации города Пензы в разделе «Реклама», подраздел «Торги». Конкурс является открытым по составу участников. Предложения принимаются в запечатанных конвертах до 18:00 пятницы, 19 октября», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на рекламную службу города.

Конверты с предложениями будут вскрыты 23 октября в 11:00 в малом зале мэрии (площадь Маршала Жукова, 4). Сам конкурс пройдет там же в такое же время 29 октября.

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