15.10.2018 | 15:11

Ни летом не зарастает, ни зимой не заметается снегом народная тропа к источнику. Одна надежда на колодец у жителей совхоза «Серп и Молот».

Виктория Гриднева уже и не считает, сколько рейсов с ведрами делает за день. На материнский капитал семья купила здесь жилье.

«Нас устраивает, все хорошо. У нас водопровод дома, только краны сухие. У нас трое детей, постирать на каждого, двое школьников, один маленький», - поделилась Виктория.

В нижней части села на улице Школьной с водой чуть лучше, чем в домах на возвышенности. На Рабочей людям приходится тяжко.

«С 31 декабря 2017 года по май 2018-го мы топили снег, носили. Летом не было воды», - сообщила жительница совхоза «Серп и молот» Нина Мистрюкова.

«Поставили слабый насос, мы сидим без воды. За 36 лет я была только два месяца с водой. И опять насос поменяли», - пожаловалась ее односельчанка Наталья Данилкина.

Лет шесть-семь назад в совхозе пробурили скважину, закупили оборудование вместо сгнившей от старости водонапорной башни. Казалось бы, вопрос исчерпан, но вылилось это в новые проблемы.

«Ее всю засосало, и это только вина их», - добавила Наталья Данилкина.

По словам местных, в те счастливые моменты, когда вода все же появляется, начинают лопаться трубы. Сети изношены и уже не справляются с нагрузкой. Выручают источники, которыми пользовались еще отцы и деды нынешних сельчан.