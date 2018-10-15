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Общество | В Пензенской области стало меньше случаев заболевания РВИ

15.10.2018|16:23
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В Пензенской области стало меньше фактов заболевания респираторными вирусными инфекциями. На 41-й неделе текущего года было зарегистрировано 2 034 случая РВИ - на 171 меньше, чем неделей раньше. Снижение составило 7,8%.

Примерно каждый третий заболевший - ребенок (32,5%).

Относительно высокий уровень заболеваемости отмечен в Кузнецке и Пензе, а также в Лопатинском, Сосновоборском, Камешкирском, Кузнецком, Никольском, Нижнеломовском, Неверкинском и Городищенском районах.

В Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями снизилась на 14,1% и составила 1 048 случаев. Ее показатель - 201 на 100 тысяч населения.

Что касается гриппа, то он в Сурском крае не зарегистрирован.

В 2018 году в регионе запланировано привить 706 400 человек (это более 50% населения). Для того чтобы сделать прививку, можно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Источник — фото Pixabay.com
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