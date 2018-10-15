Конкурсантки желали друг другу удачи несмотря на то, что являлись соперницами. В Пензе определили самую красивую и талантливую татарочку региона. На титул претендовали семь девушек из разных уголков губернии.
Юлия Курмакаева представляла Кузнецкий район. Для 19-летней студентки ПГУ было неважно, как завершится конкурс.
«Я сюда пришла совсем не для победы, а просто принять участие, ради себя, чтобы получить какое-то удовольствие. Я думаю, что каждая участница достойна победы», - отметила Юлия.
И короны, вернее калфака - национального головного убора. Его вручала победительница прошлогоднего конкурса «Татар Кызы» Юлия Сафаева из Сосновоборского района.
Участницы представили зрителям свои видеооткрытки, с помощью которых рассказали об увлечениях, желаниях и потребностях. Затем они перешли к творческим номерам, преимущественно вокальным. Юлия Курмакаева исполнила песню о Родине.
Традиционного для подобных конкурсов дефиле в купальниках не было, но в национальных платьях девушки перед зрителями прошлись.
Самой обаятельной, привлекательной и талантливой татарочкой области жюри признало участницу под номером три Эльмиру Ернееву. Она теперь будет представлять Пензенский регион на всероссийском этапе в Казани.
фанатка дрифта на древних жигах....