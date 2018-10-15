15.10.2018 | 18:18

Конкурсантки желали друг другу удачи несмотря на то, что являлись соперницами. В Пензе определили самую красивую и талантливую татарочку региона. На титул претендовали семь девушек из разных уголков губернии.

Юлия Курмакаева представляла Кузнецкий район. Для 19-летней студентки ПГУ было неважно, как завершится конкурс.

«Я сюда пришла совсем не для победы, а просто принять участие, ради себя, чтобы получить какое-то удовольствие. Я думаю, что каждая участница достойна победы», - отметила Юлия.

И короны, вернее калфака - национального головного убора. Его вручала победительница прошлогоднего конкурса «Татар Кызы» Юлия Сафаева из Сосновоборского района.

Участницы представили зрителям свои видеооткрытки, с помощью которых рассказали об увлечениях, желаниях и потребностях. Затем они перешли к творческим номерам, преимущественно вокальным. Юлия Курмакаева исполнила песню о Родине.

Традиционного для подобных конкурсов дефиле в купальниках не было, но в национальных платьях девушки перед зрителями прошлись.

Самой обаятельной, привлекательной и талантливой татарочкой области жюри признало участницу под номером три Эльмиру Ернееву. Она теперь будет представлять Пензенский регион на всероссийском этапе в Казани.