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Общество | В Лопатинском районе браконьер хотел поставить капканы на бобров

15.10.2018|11:45
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В минувшие выходные, 13 и 14 октября, сотрудники охотуправления регионального минлесхоза выявили нарушения охотничьего законодательства в трех районах области.

В Иссинском районе они изъяли у мужчины незарегистрированное охотничье ружье.

В Бессоновском районе гражданин решил поохотиться без лицензии. Однако это ему не удалось: вмешались охранники природы.

А в Лопатинском районе браконьер собирался добыть бобров жестоким способом - расставив на них капканы.

«За данные деяния предусмотрен штраф в размере до 4 000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой либо лишение права охотиться на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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