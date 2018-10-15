15.10.2018 | 11:45

В минувшие выходные, 13 и 14 октября, сотрудники охотуправления регионального минлесхоза выявили нарушения охотничьего законодательства в трех районах области.

В Иссинском районе они изъяли у мужчины незарегистрированное охотничье ружье.

В Бессоновском районе гражданин решил поохотиться без лицензии. Однако это ему не удалось: вмешались охранники природы.

А в Лопатинском районе браконьер собирался добыть бобров жестоким способом - расставив на них капканы.

«За данные деяния предусмотрен штраф в размере до 4 000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой либо лишение права охотиться на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.