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Общество | В Кузнецке вновь закроют для движения транспорта железнодорожный переезд

15.10.2018|13:49
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Во вторник, 16 октября, в 7:00 в Кузнецке вновь закроют железнодорожный переезд на 823-м километре (Поселки). Такая мера требуется для проведения асфальтирования этого участка.

Движение транспорта по переезду планируется открыть в 16:00 в среду, 17 октября.

«Проезд автотранспорта со стороны города Кузнецк к трассе М5 «Урал» будет осуществляться через Алексеевское шоссе», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

За последние два месяца переезд на 823-м километре закрывают в связи с ремонтом уже в третий раз. Так, движение автомобилей по нему прерывалось 25 августа и 1-2 октября.

Источник — фото Pixabay.com
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