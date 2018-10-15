15.10.2018 | 13:49

Во вторник, 16 октября, в 7:00 в Кузнецке вновь закроют железнодорожный переезд на 823-м километре (Поселки). Такая мера требуется для проведения асфальтирования этого участка.

Движение транспорта по переезду планируется открыть в 16:00 в среду, 17 октября.

«Проезд автотранспорта со стороны города Кузнецк к трассе М5 «Урал» будет осуществляться через Алексеевское шоссе», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

За последние два месяца переезд на 823-м километре закрывают в связи с ремонтом уже в третий раз. Так, движение автомобилей по нему прерывалось 25 августа и 1-2 октября.