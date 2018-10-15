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Общество | В Каменском районе выявлены пять водителей-наркоманов

15.10.2018|12:26
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Сотрудники прокуратуры выявили в Каменском районе пять автомобилистов, стоящих на учете у нарколога. Всем этим гражданам поставлены диагнозы, связанные с психическими расстройствами или девиациями поведения, которые вызваны употреблением наркотиков.

В соответствии с законодательством такие люди не имеют права управлять транспортом. Однако у всех пяти наркоманов есть водительские удостоверения.

«По результатам проверки в суд направлены исковые заявления о прекращении права указанных лиц на управление транспортными средствами. Заявления находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|15.10.2018 12:51|

Хреново работает прокуратура Каменского района,если только сейчас эти уроды всплыли.Их же не вчера на учёт поставили

Гость|15.10.2018 13:31|

А сколько водителей-наркоманов в Пензе? В маршрутках и такси?

Гость|15.10.2018 13:33|

Я тоже куранул и еду

Имя: Гость
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