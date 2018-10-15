15.10.2018 | 12:26

Сотрудники прокуратуры выявили в Каменском районе пять автомобилистов, стоящих на учете у нарколога. Всем этим гражданам поставлены диагнозы, связанные с психическими расстройствами или девиациями поведения, которые вызваны употреблением наркотиков.

В соответствии с законодательством такие люди не имеют права управлять транспортом. Однако у всех пяти наркоманов есть водительские удостоверения.

«По результатам проверки в суд направлены исковые заявления о прекращении права указанных лиц на управление транспортными средствами. Заявления находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.