15.10.2018 | 14:55

В каждом рисунке кто-то или что-то: пейзаж, разноцветная бабочка, лесная опушка, утка, сорока. Юлия Демченко изобразила на своей работе спелые ягоды рябины.

«Мне очень понравилась ветка одна, потому что у нас в основном все вянет, а вдруг такая хорошая ветка появилась. Я сорвала ее и решила зарисовать. Мама мне тоже слегка помогла», - поделилась ученица 2-го класса «В» школы № 32 Юлия Демченко.

Ученики 2-го класса «В» 32-й средней школы Пензы устроили на Олимпийской аллее выставку своих рисунков. Вернисаж под открытым небом - это уникальная возможность вырваться из четырех стен на улицу. Пока погода позволяет.

«Прекрасное время года! Как сказал поэт, его не остановишь. Падает листва, свежо, красиво, радостно. Мы решили сделать свою выставку рисунков на природе. В классе душно и жарко», - объяснила классный руководитель учащихся Елена Судакова.

«Класс у нас дружный, педагог потрясающая, поэтому все инициативу поддержали. И мы решили сделать осени такой чудесный подарок. Конечно, все работы покажем в программе «От рассвета до заката», а авторы лучших получат подарки», - отметила автор и ведущая программы «От рассвета до заката» Елена Королева.

Кроме выставки детских рисунков, для учеников были организованы всевозможные викторины и конкурсы и даже чаепитие под открытым небом.