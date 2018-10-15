В понедельник, 15 октября, в Пензенской городской думе обсудили итоги работы группы, которая была создана на основании обращения депутата, недовольного поведением заместителя мэра Пензы Юрия Ильина.
В сентябре на заседании заместитель мэра, курирующий городское хозяйство, улыбнулся в ответ на заданный вопрос. Депутату это показалось неэтичным и оскорбительным.
Как сообщил председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин, заседание рабочей группы состоялось 3 октября. На нем народные избранники рассмотрели обращение коллеги.
Решение рабочей группы Алексей Шуварин не посчитал необходимым озвучивать при СМИ, это сделал другой депутат: «Если вкратце, то администрация не нашла в действиях Ильина соответствующего нарушения этического кодекса и не сочла его поведение заносчивым».
На заседании рабочей группы в гордуме было решено направить в администрацию обращение о проведении профилактической беседы со всеми сотрудниками, чтобы впредь не допускать конфликтных ситуаций.
Желающих выступить по этому вопросу на заседании комиссии не нашлось, и его объявили закрытым.