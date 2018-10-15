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Общество | Рабочая группа не сочла поведение заместителя мэра Пензы заносчивым

15.10.2018|14:40
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В понедельник, 15 октября, в Пензенской городской думе обсудили итоги работы группы, которая была создана на основании обращения депутата, недовольного поведением заместителя мэра Пензы Юрия Ильина.

В сентябре на заседании заместитель мэра, курирующий городское хозяйство, улыбнулся в ответ на заданный вопрос. Депутату это показалось неэтичным и оскорбительным.

Как сообщил председатель комиссии по местному самоуправлению Алексей Шуварин, заседание рабочей группы состоялось 3 октября. На нем народные избранники рассмотрели обращение коллеги.

Решение рабочей группы Алексей Шуварин не посчитал необходимым озвучивать при СМИ, это сделал другой депутат: «Если вкратце, то администрация не нашла в действиях Ильина соответствующего нарушения этического кодекса и не сочла его поведение заносчивым».

На заседании рабочей группы в гордуме было решено направить в администрацию обращение о проведении профилактической беседы со всеми сотрудниками, чтобы впредь не допускать конфликтных ситуаций.

Желающих выступить по этому вопросу на заседании комиссии не нашлось, и его объявили закрытым.

Источник — фото: pgduma.ru
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