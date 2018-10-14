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Общество | В Заре из-за порыва на сетях жители 30 домов остались без воды

14.10.2018|12:21
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал восстановить водоснабжение в Заре. Он посетил микрорайон утром в воскресенье, 14 октября, по обращению жителей улицы Юбилейной.

Люди пожаловались мэру на отсутствие воды в 30 жилых двухэтажных домах на Юбилейной и Молодежной. По их словам, перебои в подаче ресурса наблюдались на протяжении двух суток.

«Специалисты МУП «Заря», на балансе которого находятся инженерные сети, доложили, что после проведения аварийно-восстановительных работ и заполнения системы образовался повторный порыв. В настоящее время ведутся мероприятия по ликвидации последствий утечки», - сообщили в пресс-службе администрации.

Мэр отметил, что устранить порыв нужно в течение суток и посоветовал заменить проблемный участок.

«Жителей своевременно информируйте об отсутствии услуги и сроках завершения работ по восстановлению», - поручил он начальнику управления по делам ГОЧС города Алексею Михайлову и представителям администрации Октябрьского района.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|14.10.2018 12:32|

Полный бардак.Переселили мало того ,что в аварийные дома, так ещё и с гнилыми коммуникациями.Не мэр,а Сусанин какой то.Завёл людей в глушь без обратной дороги.

Гость|14.10.2018 12:36|

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