14.10.2018 | 12:21

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал восстановить водоснабжение в Заре. Он посетил микрорайон утром в воскресенье, 14 октября, по обращению жителей улицы Юбилейной.

Люди пожаловались мэру на отсутствие воды в 30 жилых двухэтажных домах на Юбилейной и Молодежной. По их словам, перебои в подаче ресурса наблюдались на протяжении двух суток.

«Специалисты МУП «Заря», на балансе которого находятся инженерные сети, доложили, что после проведения аварийно-восстановительных работ и заполнения системы образовался повторный порыв. В настоящее время ведутся мероприятия по ликвидации последствий утечки», - сообщили в пресс-службе администрации.

Мэр отметил, что устранить порыв нужно в течение суток и посоветовал заменить проблемный участок.

«Жителей своевременно информируйте об отсутствии услуги и сроках завершения работ по восстановлению», - поручил он начальнику управления по делам ГОЧС города Алексею Михайлову и представителям администрации Октябрьского района.